«Осложнения в каждом пятом-шестом случае»: стоит ли лечить зубы за границей

Международный туризм давно перестал ограничиваться традиционными курортами и достопримечательностями. Сегодня набирает популярность так называемый медицинский туризм, и одно из самых востребованных направлений — лечение зубов за рубежом. Многие россияне отправляются за границу не только отдыхать, но и поправлять здоровье, в частности, заниматься лечением зубов. Почему же российские граждане выбирают иностранные клиники, сайту «Страсти» рассказал владелец многопрофильного центра, врач-стоматолог с 25-тилетним стажем Владимир Шипков.

Причины популярности дентального туризма

Главные причины интереса россиян к лечению зубов за пределами родины заключены в трёх аспектах:

Финансовая выгода . Некоторые полагают, что цены на стоматологическое лечение за рубежом ниже, чем в России, несмотря на высокие стандарты качества. Особенно привлекательны Турция и, с недавних пор, Белоруссия, где профессиональные врачи оказывают качественные услуги по доступным ценам.

Высокие технологии и профессионализм . Некоторым почему-то кажется (хотя это не так), что за границей чаще используются самые современные материалы и оборудование, а врачи проходят регулярное повышение квалификации и применяют новейшие методики лечения.

Комфорт и сервис . Лечение за границей ассоциируется с высоким уровнем сервиса, индивидуальным подходом и комфортным пребыванием в клинике, включая помощь консультантов и сопровождение пациентов на протяжении всей поездки.

Однако стоит помнить, что у каждой медали две стороны. Помимо очевидных плюсов, существуют и подводные камни, о которых стоит задуматься заранее.

Язык как преграда. Трудности в понимании могут помешать адекватному общению с доктором, что потенциально ухудшит конечный результат лечения.

Диагностические пробелы. Быстрота приема иногда идет рука об руку с поверхностностным исследованием, что чревато упущением важных деталей.

Повышенный риск осложнений. Частично вызван стремительностью проведения процедур и нарушением пациентами рекомендаций врача — расслабляясь на отдыхе, пациенты не спешат соблюдать режим восстановления.

Невозможность регулярного наблюдения: Один из главных минусов лечения за границей — невозможность постоянного контроля со стороны лечащего врача. В некоторых ситуациях может потребоваться повторный визит или дополнительная консультация, которую сложно организовать в чужой стране.

Иллюзия гарантий. Как правило, туристические клиники не склонны выполнять заявленные гарантийные обязательства. Даже если исправления возможны, новая поездка аннулирует всю экономию, сделав процедуру дороже первоначального варианта.

Недостоверная реклама. Некоторые зарубежные клиники прибегают к агрессивному продвижению своих услуг, обещая золотые горы, но в реальности не оправдывают ожиданий.

Проблемы и осложнения после стоматологического туризма