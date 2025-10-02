«Осложнения в каждом пятом-шестом случае»: стоит ли лечить зубы за границей
© Freepik
Международный туризм давно перестал ограничиваться традиционными курортами и достопримечательностями. Сегодня набирает популярность так называемый медицинский туризм, и одно из самых востребованных направлений — лечение зубов за рубежом. Многие россияне отправляются за границу не только отдыхать, но и поправлять здоровье, в частности, заниматься лечением зубов. Почему же российские граждане выбирают иностранные клиники, сайту «Страсти» рассказал владелец многопрофильного центра, врач-стоматолог с 25-тилетним стажем Владимир Шипков.
Причины популярности дентального туризма
Главные причины интереса россиян к лечению зубов за пределами родины заключены в трёх аспектах:
Финансовая выгода. Некоторые полагают, что цены на стоматологическое лечение за рубежом ниже, чем в России, несмотря на высокие стандарты качества. Особенно привлекательны Турция и, с недавних пор, Белоруссия, где профессиональные врачи оказывают качественные услуги по доступным ценам.
Высокие технологии и профессионализм. Некоторым почему-то кажется (хотя это не так), что за границей чаще используются самые современные материалы и оборудование, а врачи проходят регулярное повышение квалификации и применяют новейшие методики лечения.
Комфорт и сервис. Лечение за границей ассоциируется с высоким уровнем сервиса, индивидуальным подходом и комфортным пребыванием в клинике, включая помощь консультантов и сопровождение пациентов на протяжении всей поездки.
Однако стоит помнить, что у каждой медали две стороны. Помимо очевидных плюсов, существуют и подводные камни, о которых стоит задуматься заранее.
-
Язык как преграда. Трудности в понимании могут помешать адекватному общению с доктором, что потенциально ухудшит конечный результат лечения.
-
Диагностические пробелы. Быстрота приема иногда идет рука об руку с поверхностностным исследованием, что чревато упущением важных деталей.
-
Повышенный риск осложнений. Частично вызван стремительностью проведения процедур и нарушением пациентами рекомендаций врача — расслабляясь на отдыхе, пациенты не спешат соблюдать режим восстановления.
-
Невозможность регулярного наблюдения: Один из главных минусов лечения за границей — невозможность постоянного контроля со стороны лечащего врача. В некоторых ситуациях может потребоваться повторный визит или дополнительная консультация, которую сложно организовать в чужой стране.
-
Иллюзия гарантий. Как правило, туристические клиники не склонны выполнять заявленные гарантийные обязательства. Даже если исправления возможны, новая поездка аннулирует всю экономию, сделав процедуру дороже первоначального варианта.
-
Недостоверная реклама. Некоторые зарубежные клиники прибегают к агрессивному продвижению своих услуг, обещая золотые горы, но в реальности не оправдывают ожиданий.
Проблемы и осложнения после стоматологического туризма
Согласно статистике Российской стоматологической ассоциации, туристы чаще всего сталкиваются с такими неприятностями:
Осложнения после имплантации наблюдаются в каждом пятом-шестом случае. Среди них выделяются воспаления тканей вокруг имплантата (периимплантит) и отторжения из-за недостаточно глубокого предварительного обследования либо нарушений лечебных стандартов.
Проблемы с протезами, затрагивающие каждого четвертого обратившегося за услугами за границей. Пациентов беспокоят неправильно подобранный прикус, эстетически непривлекательные протезы или дискомфорт при ношении.
Примерно треть пациентов вынуждена возвращаться домой с требованием исправить недостатки работы, выполненной за рубежом, так как гарантийное обслуживание оказывается несуществующей или крайне сложной задачей.
Отдельную опасность представляют инфекции, особенно характерные для регионов с невысокими санитарно-гигиеническими условиями.
Владимир Шипков
Врач-стоматолог
Самые востребованные процедуры
Эксперты аналитического центра «Стоматология.Инфо» подсчитали, что россияне предпочитают путешествовать за рубеж за следующими видами стоматологических услуг:
Имплантация занимает первое место с долей порядка 40%. Наибольшее число обращений приходится на объемные операции с установкой множества имплантатов.
Эстетическое восстановление (около 30%), включая постановку виниров, искусственных коронок и реконструкции улыбки целиком.
Комплексные стоматологические вмешательства (до 15%). Обычно совмещается терапия кариеса, удаление разрушенных зубов, изготовление ортопедических конструкций и сама имплантация.
Ортодонтические манипуляции (примерно 10%), начиная от невидимых элайнеров и заканчивая классическими системами типа брекетов.
Пародонтология (до 5%) – сюда входят хирургические вмешательства и консервативные схемы борьбы с заболеваниями пародонта.
Рекомендации будущим стоматологическим туристам
Прежде чем отправляться за пределы родного города, настоятельно рекомендуем провести предварительную консультацию с отечественными специалистами. Получите развернутый диагноз и обсудите оптимальную стратегию лечения. Узнайте обо всех возможных рисках и вариантах альтернативного решения вопроса.
Будьте внимательны при выборе клиники:
ознакомьтесь с регистрационными документами и наличием сертификатов. Найдите реальные отзывы пациентов, не доверяйтесь рекламным буклетам. Поинтересуйтесь опытом работы учреждения с иностранцами. До отъезда согласуйте точные детали лечения. Составьте подробную схему предстоящего лечения и узнайте точную стоимость. Проясните, какие обязательства берет на себя выбранная клиника в части гарантийного обслуживания. Определите порядок последующего осмотра и ухода за здоровьем после возвращения домой.
Предоставьте себе достаточное время для пребывания за границей:
планируя путешествие, оставьте резерв на случай экстренных обстоятельств или необходимости допроцедуры. Учтите фактор акклиматизации после проведенного лечения. Самостоятельно соблюдайте все рекомендации врача после завершения визита: Аккуратно выполняйте назначения специалиста. При намерении совместить медицинскую поездку с отдыхом распределяйте силы грамотно, не ставя здоровье на второй план.
Владимир Шипков
Врач-стоматолог
Выводы
Лечение зубов за границей может быть оправдано, если подходить к этому процессу осознанно и ответственно. Предварительное исследование предложений, проверка рекомендаций и соблюдение простых мер предосторожности позволят насладиться преимуществами международного стоматологического туризма, избежав неприятных ситуаций. Однако, сегодня в этом все меньше смысла.
Оптимально планировать масштабные стоматологические вмешательства и полноценное лечение именно в родных стенах, где контроль качества услуг находится на высшем уровне, а гарантия на выполненные работы предоставляется без всяких вопросов. Тем более, сегодняшняя ситуация на рынке стоматологических услуг свидетельствует о беспрецедентно высоком уровне отечественной медицины. В мегаполисах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и большинстве городов-миллионников, современное стоматологическое лечение не уступает ведущим западноевропейским центрам, а в ряде аспектов даже опережает их по уровню комфорта, технологиям и профессиональному обслуживанию.