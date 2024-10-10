Осенний авитаминоз: какие продукты нужно есть, чтобы восполнить дефицит витаминов

Если результаты анализа выявят дефицит определенных витаминов, врач назначит витаминные комплексы, которые помогут быстрее справиться с проблемой. Дополнительно он может посоветовать скорректировать меню — включить в него продукты, богатые теми или иными жизненно важными веществами.

Например, витамин C (аскорбиновая кислота) содержится в цитрусовых, смородине, облепихе, помидорах, картофеле, болгарском перце, шиповнике и капусте — белокочанной, цветной или брюссельской.

Натуральные источники витаминов группы B — рыба, особенно жирные сорта (скумбрия, лосось, сардины), говяжья печень, куриная грудка, яйца, молочные продукты, бобовые (горох, фасоль, чечевица, нут, соя), овес, орехи и семена, шпинат, бананы.

Витамин D организм вырабатывает самостоятельно, когда человек находится на солнце. Поэтому даже осенью имеет смысл почаще бывать на улице, особенно в солнечные дни.

Если погода не радует, дополнительно можно включить в ежедневное меню продукты, содержащие это вещество, — печень трески, тунец, лосось, яичный желток, сыр.