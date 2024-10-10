Осенний авитаминоз: какие продукты нужно есть, чтобы восполнить дефицит витаминов
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Снижение работоспособности, усталость, сонливость, перепады настроения нередко появляются с первыми холодами. Многие списывают такое состояние на осенний авитаминоз. Что это и какие продукты помогут справиться с нехваткой витаминов, рассказала порталу «Страсти» Александра Филева, эксперт Лаборатории «Гемотест».
Для начала разберемся в терминологии. Авитаминоз — это полное отсутствие в организме одного или нескольких витаминов. К счастью, в современном мире он практически не встречается. Осеннее недомогание корректнее называть гиповитаминозом — то есть дефицитом определенных витаминов, чаще всего B, C и D.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
К наиболее распространенным симптомам гиповитаминоза следует отнести сонливость, раздражительность, необъяснимую усталость, ухудшение состояния волос, кожи, ногтей и зубов.
Все эти симптомы могут указывать не только на осенний гиповитаминоз, но и на более серьезные патологии — обострения хронических болезней, проблемы с органами ЖКТ, заболевания эндокринной системы. Поэтому, если вы почувствовали недомогание, не затягивайте и обратитесь к врачу — он порекомендует все необходимые лабораторные исследования и разберется в причинах упадка сил.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Если результаты анализа выявят дефицит определенных витаминов, врач назначит витаминные комплексы, которые помогут быстрее справиться с проблемой. Дополнительно он может посоветовать скорректировать меню — включить в него продукты, богатые теми или иными жизненно важными веществами.
Например, витамин C (аскорбиновая кислота) содержится в цитрусовых, смородине, облепихе, помидорах, картофеле, болгарском перце, шиповнике и капусте — белокочанной, цветной или брюссельской.
Натуральные источники витаминов группы B — рыба, особенно жирные сорта (скумбрия, лосось, сардины), говяжья печень, куриная грудка, яйца, молочные продукты, бобовые (горох, фасоль, чечевица, нут, соя), овес, орехи и семена, шпинат, бананы.
Витамин D организм вырабатывает самостоятельно, когда человек находится на солнце. Поэтому даже осенью имеет смысл почаще бывать на улице, особенно в солнечные дни.
Если погода не радует, дополнительно можно включить в ежедневное меню продукты, содержащие это вещество, — печень трески, тунец, лосось, яичный желток, сыр.
Включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, — отличная идея. А вот бесконтрольно принимать витаминно-минеральные комплексы не стоит. Такой подход может привести к избытку некоторых веществ (он может быть даже опаснее, чем дефицит) и к неприятным побочным эффектам.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»