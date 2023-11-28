Ортопедические стельки: кому они реально необходимы, а кому — навредят
Подиатр Чижевская рассказала, как ортопедические стельки могут навредить здоровью.
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Ортопедические стельки, они же ортезы, способны значительно улучшить качество жизни. Но всем ли они необходимы? Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, в каких случаях ортопедические стельки принесут пользу, а когда могут навредить и серьезно усугубить уже имеющиеся патологии.
Современный рынок ортезов стоп достаточно широк. Однако многие специалисты не затрудняют себя клиническими исследованиями по ортезотерапии, не имеют доказательной базы эффективности используемой методики функциональной коррекции стопы. Зачастую такие изделия делает даже не врач, а некий «специалист» в салоне. Снимая слепок в статическом состоянии, без учета движения, он формует «изделие», повторяющее изгибы стопы с патологией. Будет ли ношение подобных ортезов лечением? Разумеется, нет. Адекватное лечение возможно только в клиниках, врачом, с регулярной диагностикой и контролем хода лечения.
Второй момент – с целью снижения стоимости продукта зачастую используются дешевые жесткие полимеры или ригидные конструкции, например, каркасные ортезы с вставками из титана или карбона. Ригидные стельки не позволяют восстанавливать работу мышц. Более того, профилактическое ношение ригидных, жестких изделий способно навредить.
Пагубный принцип костыля
По мнению ортопедов и травматологов, значительная доля существующих проблем со стопами (до 90 %) вызваны нарушениями в биомеханике. Как неправильная балансировка в автомобиле приводит к износу, так и в организме – если ноги двигаются неправильно, суставы страдают. При этом жесткие ортезы подразумевают только механическую поддержку. Они работают по принципу «костыля» и по сути «выводят» мышцы ног из работы, постепенно ослабляя их (атрофия мышц от неиспользования).
«В очень редких случаях пациенту действительно нужны жесткие ортопедические конструкции. Но они единичны. Речь об острых травмах, переломах, ярко выраженных стойких деформациях стопы».
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс
Не лечим, а калечим
Особенно опасно, когда некоторые детские ортопеды старой школы, заметив минимальную пронацию, рекомендуют малышам, только начинающим ходить, ношение жесткой ортопедической обуви или жестких ортезов. Подобная ригидная поддержка уменьшают диапазон движений в суставах стопы и приводят к изменению паттерна работы мышц. Ситуация может даже усугубиться из-за слабости мышечно-связочного аппарата, привыкшего не перегружаться из-за постоянной искусственной поддержки.
Интеллектуальные стельки
В сфере подиатрии (науки о стопе) разработаны и постоянно совершенствуются современные «интеллектуальные» ортезы полного контакта. Изготовленные по новозеландской технологии из мягкой и упругой пены, они способны не просто механически поддерживать стопу, а стимулировать работу мышц, активируя оптимальное движение. При этом на этапе формовки врач учитывает состояние стоп в динамике, во всех фазах шага. И более того, при повторном визите спустя месяц он имеет возможность скорректировать работу ортезов с помощью функциональных клиньев. Обеспечивая упругую поддержку, такие стельки помогают удерживать равновесие, тренируют мышцы и помогают сформировать физиологичный паттерн ходьбы. При этом постепенно положительная динамика наблюдается во всем опорно-двигательном аппарате.