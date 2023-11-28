Ортопедические стельки: кому они реально необходимы, а кому — навредят

Ортопедические стельки, они же ортезы, способны значительно улучшить качество жизни. Но всем ли они необходимы? Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, в каких случаях ортопедические стельки принесут пользу, а когда могут навредить и серьезно усугубить уже имеющиеся патологии.

Современный рынок ортезов стоп достаточно широк. Однако многие специалисты не затрудняют себя клиническими исследованиями по ортезотерапии, не имеют доказательной базы эффективности используемой методики функциональной коррекции стопы. Зачастую такие изделия делает даже не врач, а некий «специалист» в салоне. Снимая слепок в статическом состоянии, без учета движения, он формует «изделие», повторяющее изгибы стопы с патологией. Будет ли ношение подобных ортезов лечением? Разумеется, нет. Адекватное лечение возможно только в клиниках, врачом, с регулярной диагностикой и контролем хода лечения.

Второй момент – с целью снижения стоимости продукта зачастую используются дешевые жесткие полимеры или ригидные конструкции, например, каркасные ортезы с вставками из титана или карбона. Ригидные стельки не позволяют восстанавливать работу мышц. Более того, профилактическое ношение ригидных, жестких изделий способно навредить.

Пагубный принцип костыля

По мнению ортопедов и травматологов, значительная доля существующих проблем со стопами (до 90 %) вызваны нарушениями в биомеханике. Как неправильная балансировка в автомобиле приводит к износу, так и в организме – если ноги двигаются неправильно, суставы страдают. При этом жесткие ортезы подразумевают только механическую поддержку. Они работают по принципу «костыля» и по сути «выводят» мышцы ног из работы, постепенно ослабляя их (атрофия мышц от неиспользования).