Ортопед дал ответ: хорошо или плохо ходить босиком

Врач высшей категории, ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель оздоровительного медицинского центра «Кипарис +» Павел Семиченков рассказал порталу «Страсти» о том, как хождение босиком влияет на развитие осанки и на организм взрослого человека.

Эксперт, в первую очередь, отметил, что хождение босиком оказывает влияние на здоровье стоп.

«Важно помнить, что стопа человека изначально создана именно для хождения босиком. При босохождении мы активируем тонус мышц, который формирует свод стопы», – подчеркнул Семиченков.

Он добавил, что в области свода стопы чувствительность нервных волокон значительно выше, чем в других ее участках. Как только мы встаем на поверхность босой ногой, возникает рефлекторное сокращение мышц, которые поднимают свод стопы.

«Это тот естественный механизм, который создает условия для формирования правильной походки и поддерживает здоровье всего организма», – подчеркнул врач.

Также он пояснил, что от состояния стоп зависит работа внутренних систем органов человека.

«На стопе имеется огромное количество рефлекторных точек, которые непосредственно связаны с работой внутренних органов. Их раздражение во время хождения босиком приводит к стимуляции тех или иных систем организма, что позволяет поддерживать их функции в оптимальном состоянии», – рассказал специалист.

По его словам, хождение босиком непосредственно влияет и на формирование осанки. Стопы – это фундамент и опора организма, поэтому очень важно уметь умело балансировать на них. Это в свою очередь требует точного контроля положения таза и осанки.

Кроме этого, эксперт уточнил, как часто необходимо ходить босиком.

«Ходить босиком нужно регулярно и как можно чаще. Пользу вы извлечете даже если вы ходите по асфальту, песку, траве, гальке. Чем разнообразнее поверхность – тем больше задач ставится перед нервной системой», – сказал Семиченков.

Он добавил, что адаптация нервной системы к малейшим кочкам, травинкам и препятствием приводит к активному включению мышц стопы. Чем более стабильная стопа – тем более она здоровая.

В заключении врач рассказал, как правильно выбирать обувь для поддержания здоровья стоп.

«Выбирайте обувь с гибкой подошвой, желательно без каблука, с хорошей фиксацией на стопе, и ваши ноги скажут вам спасибо!» – отметил специалист.