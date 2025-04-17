«Организации готовы платить до 16 млн за час»: какие гонорары получают российские звезды в качестве спикеров

Многие звезды шоу-бизнеса выступают выступают на форумах, где делятся профессиональными советами и историями своего успеха. Кто пользуется спросом среди знаменитостей среди заказчиков? Какие расценки на их выступления, и кто является рекордсменом по гонорарам? Об этом сайту «Страсти» рассказала продюсер и эксперт по развитию карьеры, основательница бюро спикеров HUBSPEAKERS Елена Гришнева.

«Организации готовы платить от 300 тысяч до 16 миллионов рублей всего за час общения сотрудников с медийными персонами. Это перестало быть роскошью, превратившись в важную часть корпоративной культуры. Среди самых востребованных спикеров традиционно лидируют известные телеведущие. Ксения Собчак и Тина Канделаки уже несколько лет остаются безусловными фаворитками корпоративного рынка. Их гонорары начинаются от 3 млн рублей. Не отстают от них Юлия Барановская, Дмитрий Дибров и Александр Гордон, чей опыт работы на телевидении позволяет легко находить общий язык с любой аудиторией. Не менее популярны и актрисы — Екатерина Климова и Екатерина Скулкина регулярно получают приглашения на различные мероприятия», — высказалась Елена.

По словам продюсера, не менее востребован и Александр Цыпкин, чьи выступления — это сочетание личных историй и профессиональных советов по нетворкингу. Его искренность и практические рекомендации делают каждое выступление интересным и полезным. Гонорар Райкина и Цыпкина стартует от 500 000 рублей за выход.

Что влияет на стоимость?

Главный фактор — уровень известности спикера. Чем больше у человека проектов, наград и достижений, тем выше может быть его гонорар. При этом, как отмечает Гришнева, продолжительность выступления играет второстепенную роль.