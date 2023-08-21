Оперуполномоченный ФСИН Дяшкин заявил, что «Ангарского маньяка» раскрутили на новые эпизоды благодаря его увлечению

Совершивший 80 доказанных убийств в Иркутской области Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», признался в новых преступлениях. Подробности сайту «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Сергей Дяшкин.

Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в других преступлениях зимой 2023 года. Дяшкин был тем, кому удалось разговорить серийного убийцу и насильника.

«Когда я начинал с ним работу, знакомство, были предварительные беседы, нужно же узнать личность, и тут у нас выявился общий интерес. Я интересуюсь автомобилями, а для него машины – целая страсть. Он с удовольствием, с блеском в глазах рассказывал про Subaru. Это было нечто! У него сразу глаза загорались, видно, что человек увлеченный этой темой. С этого у нас и пошел диалог. И впоследствии был результат. Вам известен. И сейчас еще две явки, в этом году направлены. Он сейчас сидит – судится», - поделился собеседник.

Дяшкин признался, что в случае с Попковым была проведена «кропотливая» работа совместно со службами учреждения, Управлением уголовного розыска, Отделом криминалистики главного управления Следственного комитета.

«Люди были заинтересованы, не один раз приезжали в колонию», - добавил источник. Дяшкин отметил, что «Ангарский маньяк» слабо помнил жертв, не знал время совершения преступлений.

«Но он помнит обязательно, на какой машине был, и помнит, где он жертву посадил и где он с жертвой совершал половой акт, где он их убивал. Эти места он помнит. Жертв может не описать, они у него слились. Ну представьте, сколько там трупов. Но детали, где забрал, где труп, он знает и помнит. Может быть, путается, было у него, «у меня вроде есть в памяти, но я не могу». Я ему – давай начнем, например, где ты ее забрал? «Я гнал такую-ту машину…». У него опять, все от машины. «Я гнал такую-то машину и увидел такую-то девушку на Новоленино. Точно на Новоленино. Мы записали, я эту информацию соответственно передаю в ГУУР Следственного комитета. Они перепроверяют, да, жертву там видели, она вышла из кинотеатра. Я сейчас приблизительно. Поэтому мы привязывали: когда он выезжал, то показывал на место, и все находилось. Все срасталось», - рассказал Дяшкин.

Подробнее о жизни «Ангарского маньяка» в мордовской колонии читайте в нашем материале.