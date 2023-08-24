Опасный тренд: проблемы после увеличения «пятой точки», о которых не говорят в глянцевых журналах

Помимо физических проблем, важно обратить внимание на психологический аспект увеличения ягодиц. Многие женщины, решившиеся на данную процедуру, могут страдать от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек неадекватно воспринимает свой внешний вид и испытывает отвращение к собственному телу. Увеличение ягодиц может усилить негативное восприятие своего тела и повлиять на самооценку.

«К женщинам с увеличенной пятой точкой меняется отношение окружающих людей. Некоторые могут относиться к ним с завистью или восхищением, в то время как другие могут проявлять негативные стереотипы и предубеждения. Общественное мнение по поводу данной процедуры часто противоречиво, что может вызывать психологический дискомфорт у женщин», - отметил специалист.

Изменение внешности может также повлиять на личные и профессиональные отношения. Некоторые работодатели и коллеги могут относиться с подозрением или неуважением к таким женщинам, основывая свою оценку на принятых социальных стереотипах.