Опасный тренд: проблемы после увеличения «пятой точки», о которых не говорят в глянцевых журналах
Хирург Гогиберидзе перечислил проблемы после увеличения ягодиц.
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Увеличение ягодиц стало одним из самых популярных трендов в современном обществе. Все больше женщин стремятся достичь идеала красоты, который включает в себя эстетически привлекательные формы тела и аппетитную пятую точку. Глянцевые журналы играют важную роль в популяризации данной процедуры, представляя ее как безопасную и эффективную. C какими проблемами могут столкнуться те, кто решится на операцию по увеличению ягодиц, портал «Страсти» спросил у ведущего пластического хирурга, основателя клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.
После увеличения ягодиц пациентки часто сталкиваются с болями и отечностью. Кроме того, некоторые женщины испытывают нарушение моторики и ограничения движений.
Также следует обратить внимание на возможные осложнения и риски, связанные с данной процедурой. В некоторых случаях может возникать инфекция или отторжение имплантатов, что требует дополнительной хирургической коррекции.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Помимо физических проблем, важно обратить внимание на психологический аспект увеличения ягодиц. Многие женщины, решившиеся на данную процедуру, могут страдать от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек неадекватно воспринимает свой внешний вид и испытывает отвращение к собственному телу. Увеличение ягодиц может усилить негативное восприятие своего тела и повлиять на самооценку.
«К женщинам с увеличенной пятой точкой меняется отношение окружающих людей. Некоторые могут относиться к ним с завистью или восхищением, в то время как другие могут проявлять негативные стереотипы и предубеждения. Общественное мнение по поводу данной процедуры часто противоречиво, что может вызывать психологический дискомфорт у женщин», - отметил специалист.
Изменение внешности может также повлиять на личные и профессиональные отношения. Некоторые работодатели и коллеги могут относиться с подозрением или неуважением к таким женщинам, основывая свою оценку на принятых социальных стереотипах.
Увеличение ягодиц может иметь серьезные физические, психологические и социальные последствия, о которых глянцевые журналы редко упоминают. Важно осознавать все риски и возможные проблемы перед тем, как решиться на данную процедуру. Каждая женщина должна самостоятельно принимать решение о своем теле, независимо от требований общества или модных трендов.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»