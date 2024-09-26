Опасный народный метод: почему нельзя дышать над картошкой при насморке

Также ингаляции горячим паром категорически противопоказаны при температуре. При воспалительных заболеваниях дыхательных путей, когда у человека и без того повышена температура, горячий пар только усугубляет состояние. Особенно опасно это для детей. Риск получить ожог от паров картофельного отвара высок, и последствия могут быть достаточно серьезными.

Кроме того, если из носа или бронхов появляются гнойные выделения, ингаляции могут только ухудшить состояние. Также опасно проводить такие процедуры при наличии носовых кровотечений или сердечно-сосудистых заболеваний. Горячий пар провоцирует скачки давления, что опасно для людей, перенесших инфаркт или инсульт.

Малоизвестный факт: картофельный отвар содержит вещества, которые могут быть токсичны. В картофеле присутствует соланин – ядовитый гликозид, который, хотя и в малых дозах, может вызывать недомогание. Вдыхание его паров, особенно в больших концентрациях, может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно у детей. Даже небольшие дозы соланина для них могут быть опасны.