Опасный народный метод: почему нельзя дышать над картошкой при насморке
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Дышать над картошкой при насморке и кашле – традиционный метод, который популярен в народной медицине. Но эффективно ли это — узнал портал «Страсти».
Врач-оториноларинголог высшей категории АО «Медицина» Игорь Маневич отметил, что современные медики предостерегают от использования этой процедуры. Хотя многие верят в ее эффективность, на самом деле она может принести больше вреда, чем пользы.
Горячий пар сам по себе может быть опасен. Вдыхание пара вызывает расширение кровеносных сосудов в слизистой дыхательных путей, что может привести к их отеку и спазму бронхов. Это особенно опасно для людей, склонных к астме или другим заболеваниям дыхательной системы. Нарушение дыхания может стать критичным, и в домашних условиях не всегда удается справиться с такой ситуацией.
Игорь Маневич
Врач-оториноларинголог высшей категории АО «Медицина»
Также ингаляции горячим паром категорически противопоказаны при температуре. При воспалительных заболеваниях дыхательных путей, когда у человека и без того повышена температура, горячий пар только усугубляет состояние. Особенно опасно это для детей. Риск получить ожог от паров картофельного отвара высок, и последствия могут быть достаточно серьезными.
Кроме того, если из носа или бронхов появляются гнойные выделения, ингаляции могут только ухудшить состояние. Также опасно проводить такие процедуры при наличии носовых кровотечений или сердечно-сосудистых заболеваний. Горячий пар провоцирует скачки давления, что опасно для людей, перенесших инфаркт или инсульт.
Малоизвестный факт: картофельный отвар содержит вещества, которые могут быть токсичны. В картофеле присутствует соланин – ядовитый гликозид, который, хотя и в малых дозах, может вызывать недомогание. Вдыхание его паров, особенно в больших концентрациях, может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно у детей. Даже небольшие дозы соланина для них могут быть опасны.
Кроме того, в картофеле могут содержаться остатки химических веществ, таких как хлорпрофам и тиаметоксам, которые применяются для предотвращения прорастания клубней и борьбы с вредителями. Эти вещества, вместе с нитратами, которые также могут накапливаться в картофеле, попадают в воду при варке. Эти химикаты могут нанести вред организму, если их пары вдыхать. В клубнях могут накапливаться тяжелые металлы, такие как кадмий – один из самых канцерогенных элементов, способных накапливаться в организме.
Игорь Маневич
Врач-оториноларинголог высшей категории АО «Медицина»
Врач подчеркнул, что ингаляции картофельным паром не только неэффективны, но и потенциально опасны. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от этого метода, особенно при респираторных заболеваниях, поскольку существует риск ожогов, ухудшения состояния и развития осложнений.