Опасные ингредиенты в косметике: что стоит избегать и почему
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Существуют косметические средства, которые не то, что не гарантируют результат, но еще и добавляют проблем с кожей. Вместе с экспертом, косметологом-эстетистом Натальей Рябиновой портал «Страсти» разобрался, какие компоненты в составе косметики сигнализируют об опасности.
Простые спирты
Обращаем внимание на такие слова в составе как, Methanol - метанол, Ethanol - этиловый спирт, Isopropyl Alcohol - изопропиловый спирт, SD Alcohol/ Alcohol Denat - денатурированный спирт, Cinnamyl Alcohol - циннамиловый спирт.
«Это все простые спирты. И если долго использовать косметику с этими ингредиентами, то кожа становится сухой, тусклой, появляются прыщи. Особенно они опасны для людей с чувствительной и проблемной кожей. Обладатели жирной кожи заблуждаются, если считают, что простые спирты помогут избавиться от блеска. Действительно, на какое-то время с их помощью получится сузить поры, кожа будет выглядеть менее жирной, но затем секрет сальных желез начнет вырабатываться с удвоенной силой. А значит и негативных последствий от применения таких средств будет выше».
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии
Жесткие ПАВы (поверхностно-активные вещества)
В составе косметики обозначаются так — SLS, SLES, ALS, ALES. Это аббревиатуры Sodium Lauryl Sulfate (SLS) — сульфата натрия, Sodium Laureth Sulfate (SLES) — лаурета сульфата натрия, Ammonium Lauryl Sulfate (ALS) — аммониума лаурила сульфат, Ammonium Laureth Sulfate – (ALES) — лаурета сульфата аммония.
Они опасны тем, что вызывают сухость, а активное обезвоживание кожи становится причиной преждевременного старения, появления ранних морщин. К тому же, косметические средства в составах которых есть жесткие ПАВы вызывают раздражение и могут стать причиной аллергии.
Консерванты
«Обращаем внимание на такие консерванты как, бутилпарабен, пропилпарабен, метилпарабен и изобутилпарабен. Можно также встретить Imidazolidinyl urea — формальдегид-релизер, вещество, которое способно выделять формальдегид».
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии
Они имеют высокий класс опасности по шкале EWG`s Skin Deep — рейтинг уровня опасности косметики, который составлен при поддержке неправительственной рабочей группы по охране окружающей среды Environmental Working Group.
Их опасность заключается в том, что они усиливают вред от солнечных лучей. А это причина преждевременного старения кожи. При длительном использовании косметических средств с консервантами в составе появляется раздражение, они вызывают аллергическую реакцию и даже дерматит.
Стабилизаторы, эмульгаторы
Это Diethanolamine/DEA, Triethanolamine/TEA — производные аммиака. Способны образовывать при контакте с нитрующими агентами канцерогенные соединения.
Их чаще всего использует в пенках для умывания, но они вызывают раздражение глаз, а также контактный дерматит. Не рекомендуется частое применение.
Когда знаешь, чего следует избегать в составе косметических средств, можно сделать правильный и безопасный выбор. И все же очень важно знать какой у вас тип кожи, есть ли аллергические реакции, поэтому при подборе уходовой косметики следует проконсультироваться со специалистом.