Опасные ингредиенты в косметике: что стоит избегать и почему

Они имеют высокий класс опасности по шкале EWG`s Skin Deep — рейтинг уровня опасности косметики, который составлен при поддержке неправительственной рабочей группы по охране окружающей среды Environmental Working Group.

Их опасность заключается в том, что они усиливают вред от солнечных лучей. А это причина преждевременного старения кожи. При длительном использовании косметических средств с консервантами в составе появляется раздражение, они вызывают аллергическую реакцию и даже дерматит.

Стабилизаторы, эмульгаторы

Это Diethanolamine/DEA, Triethanolamine/TEA — производные аммиака. Способны образовывать при контакте с нитрующими агентами канцерогенные соединения.

Их чаще всего использует в пенках для умывания, но они вызывают раздражение глаз, а также контактный дерматит. Не рекомендуется частое применение.

Когда знаешь, чего следует избегать в составе косметических средств, можно сделать правильный и безопасный выбор. И все же очень важно знать какой у вас тип кожи, есть ли аллергические реакции, поэтому при подборе уходовой косметики следует проконсультироваться со специалистом.