Опасность вчерашнего чая: правда ли, что заварку нельзя использовать несколько раз

Большинство любителей чая предпочитают пить этот напиток свежезаваренным, однако вовсе не редкость, когда люди делают напиток на основе вчерашней заварки, добавляя к ней кипяток, либо просто разогревая заваренный накануне чай. Портал «Страсти» выяснил, опасно ли это, и к чему может привести.

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская отметила, что в большинстве случаев польза такого напитка ниже, чем польза того чая, который только что был заварен. Содержащиеся в нем витамины, например, витамины С и Е, разрушаются, а полифенолы, придающие напитку терпкость и характерный вкус, окисляются – об этом свидетельствует изменение цвета напитка, который становится на следующий день темнее. Такой чай, впрочем, по-прежнему можно пить, не опасаясь за свое здоровье.

А вот от чая, который поменял свой вкус, например, стал кисловатым, лучше отказаться. Такое изменение может указывать на то, что в чае начали размножаться микроорганизмы – бактерии или грибки, для которых чай оказывается благоприятной средой.