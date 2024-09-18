ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 18 сентября 2024, 13:17
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Опасность овощей и фруктов с грядки: как избежать заражения глистами

Врач Неронов заявил об опасности заражения глистами от овощей и фруктов с грядки.
Опасность овощей и фруктов с грядки: как избежать заражения глистами

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Завершается сезон сбора урожая, а это значит, что следует проверить свой организм на наличие паразитов. Нередко глисты появляются у детей и взрослых именно в летний сезон, когда многие предпочитают есть фрукты и овощи прямо с грядки. Портал «Страсти» узнал, насколько это опасно.

По словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста АО «Медицина», чтобы не стать жертвой паразитарной инвазии, нужно соблюдать меры предосторожности:

  1. Соблюдать правила личной гигиены.

  2. Регулярно и правильно мыть руки.

  3. Обрабатывать рабочие поверхности (разделочные доски, столешницу и тд).

  4. Употреблять в пищу обработанные (приготовленные, очищенные) продукты.

  5. Пить бутилированную воду.

  6. Правильно содержать домашних животных.

Превентивный курс антипаразитарных средств имеет смысл для использования в качестве профилактической меры у домашних питомцев.

В случае собственного употребления вещества, содержащиеся в антипаразитарных средствах, сами по себе имеют токсичный эффект, и для каждого паразита схемы могут иметь особенности, поэтому использование препаратов "наобум" не гарантируют "очистку " от паразитов.

Владимир Неронов

Врач-инфекционист АО «Медицина»

Эксперт отметил, что сырые продукты "с грядки', не мытые, для удобрения которых использовались органические удобрения (гумус, навоз и тп), могут с высокой долей вероятности быть источником различных гельминтозов.

Перед тем, как начать лечение, обязательно обратитесь к специалисту. После установки диагноза специалист назначит правильную схему. И помните, лучше лечения может быть только недопущение заболевания.

Владимир Неронов

Врач-инфекционист АО «Медицина»