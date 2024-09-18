Опасность овощей и фруктов с грядки: как избежать заражения глистами

Завершается сезон сбора урожая, а это значит, что следует проверить свой организм на наличие паразитов. Нередко глисты появляются у детей и взрослых именно в летний сезон, когда многие предпочитают есть фрукты и овощи прямо с грядки. Портал «Страсти» узнал, насколько это опасно.

По словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста АО «Медицина», чтобы не стать жертвой паразитарной инвазии, нужно соблюдать меры предосторожности:

Соблюдать правила личной гигиены. Регулярно и правильно мыть руки. Обрабатывать рабочие поверхности (разделочные доски, столешницу и тд). Употреблять в пищу обработанные (приготовленные, очищенные) продукты. Пить бутилированную воду. Правильно содержать домашних животных.

Превентивный курс антипаразитарных средств имеет смысл для использования в качестве профилактической меры у домашних питомцев.