Опасность краснухи: можно ли заразиться дважды и как уберечь себя и ребенка

Краснуха — острое эпидемическое вирусное заболевание. Единственным возможным резервуаром и источником инфекции является человек (больной человек или бессимптомный вирусоноситель). Передается болезнь воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. В беседе с сайтом «Страсти» ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем опасен недуг, можно ли заболеть дважды и как от него защититься.

Краснуха – «классическая» детская инфекция, чаще болеют дети 1-9 лет. Инкубационный период составляет от 9 до 23 дней. Первыми симптомами краснухи являются общая слабость, лихорадка до 38,0-39,0°C, першение в горле, сухой кашель. Шейные и затылочные лимфоузлы увеличены и болезненны. На 1-3 день болезни появляется сыпь в виде мелких розово-красных пятнышек овальной или круглой формы с ровными краями, исчезающих при надавливании. Сначала сыпь появляется на лице, за ушами и на волосистой части головы, затем, в течение суток, распространяется на туловище и конечности. Сыпь обычно исчезает самостоятельно, не оставляя никаких следов, через 3-5 дней.

Когда больной краснухой заразен для окружающих?

Выделение вируса краснухи начинается за 1-2 недели до появления сыпи и сохраняется 2-3 недели после появления высыпаний.