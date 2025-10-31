Опасность краснухи: можно ли заразиться дважды и как уберечь себя и ребенка
Краснуха — острое эпидемическое вирусное заболевание. Единственным возможным резервуаром и источником инфекции является человек (больной человек или бессимптомный вирусоноситель). Передается болезнь воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. В беседе с сайтом «Страсти» ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем опасен недуг, можно ли заболеть дважды и как от него защититься.
Краснуха – «классическая» детская инфекция, чаще болеют дети 1-9 лет. Инкубационный период составляет от 9 до 23 дней. Первыми симптомами краснухи являются общая слабость, лихорадка до 38,0-39,0°C, першение в горле, сухой кашель. Шейные и затылочные лимфоузлы увеличены и болезненны. На 1-3 день болезни появляется сыпь в виде мелких розово-красных пятнышек овальной или круглой формы с ровными краями, исчезающих при надавливании. Сначала сыпь появляется на лице, за ушами и на волосистой части головы, затем, в течение суток, распространяется на туловище и конечности. Сыпь обычно исчезает самостоятельно, не оставляя никаких следов, через 3-5 дней.
Когда больной краснухой заразен для окружающих?
Выделение вируса краснухи начинается за 1-2 недели до появления сыпи и сохраняется 2-3 недели после появления высыпаний.
В 30–50% случаев краснуха может протекать бессимптомно и человек с таким течением заболевания может заражать окружающих. Краснуха у детей – заболевание в целом неопасное и обычно протекает достаточно легко, не требуя специфического лечения, и без развития серьезных осложнений. Несколько тяжелее краснуху переносят подростки и взрослые.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
После перенесенной инфекции формируется длительный, практически пожизненный иммунитет (даже если перенесена бессимптомная форма заболевания). Крайне редкие повторные случаи заболевания описаны у пациентов с выраженным иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, прием цитостатиков и др.).
Но краснуха представляет серьезную опасность для беременных из-за возможного развития внутриутробной инфекции у плода. Краснуха входит в список «классических» внутриутробных TORCH-инфекций (буква R – Rubella). В TORCH-комплекс включены относительно безопасные для взрослых инфекции, которые представляют угрозу для беременных из-за способности возбудителей преодолевать плацентарный барьер и вызывать пороки развития плода. Причем поражения плода тяжелее и многообразнее при инфицировании беременной в ранние сроки беременности. Результатом инфицирования вирусом краснухи может быть выкидыш, внутриутробная гибель плода или развитие синдрома врожденной краснухи (СВК), включающего в себя аномалии развития с поражением сердечно-сосудистой, нервной систем, глаз (катаракта) и слухового аппарата. Кроме того, дети с СВК после рождения могут выделять вирус в течение года и более.
Из-за значительного числа бессимптомных, стертых и атипичных случаев заболевания важную роль в диагностике краснухи играют лабораторные методы. Применяются выявление в крови антител – иммуноглобулинов IgМ и IgG, установление индекса авидности IgG и метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) – прямое выявления РНК вируса краснухи.
Важное значение имеет скрининг беременных и планирующих беременность женщин на TоRCH-инфекции. Это исследование включает в себя определение антител класса IgG и IgM к возбудителям краснухи, токсоплазмоза, герпеса, цитомегаловирусной инфекции. Исследование позволяет оценить риск инфицирования и передачи инфекции плоду во время беременности; провести диагностику при подозрении на инфицирование.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Единственным методом профилактики краснухи является вакцинация. Вакцинация против краснухи введена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится бесплатно: плановая вакцинация проводится в возрасте 1 года, ревакцинация – в 6 лет. Если по какой-то причине прививки не сделаны вовремя, их нужно обязательно сделать, как только ситуация это позволит. Поствакцинальный иммунитет аналогичен иммунитету, полученному в результате заболевания.
Вакцинация против краснухи особо необходима женщинам репродуктивного возраста в случае, если они не были вакцинированы в детстве, не имеют данных о вакцинации или прививались однократно. Непривитым женщинам, планирующим рождение ребенка, желательно вакцинироваться от краснухи за 3 месяца до планируемого зачатия (минимальный срок – 1 месяц, но лучше вакцинироваться заранее).
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора