Опасность кондиционеров: как охладиться в жару и не заболеть

Разница между уличной температурой и температурой в кондиционируемом помещении не должна превышать 7-10°С. А во время сильного зноя снижать температуру воздуха в помещении следует постепенно - на 2-3°С в час. Оптимальная температура воздуха в помещении в сильную жару - 22-25°С.

Важно правильно отрегулировать направление потока охлажденного кондиционером воздуха. Прежде всего он не должен быть направлен непосредственно на человека. Современные кондиционеры имеют функцию, обеспечивающую согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи, что дает объемный «обволакивающий» воздушный поток, исключающий прямые сквозняки.

Чтобы кондиционер служил дальше и не вредил здоровью, следует регулярно проводить его профилактическое обслуживание, без которого эффективность работы кондиционера снижается. Прежде всего это относится к системе фильтрации. Фильтры грубой очистки во внутреннем блоке нужно очищать каждый месяц. Это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой.

Кроме текущего обслуживания, один раз в год следует проводить полную чистку, промывку, дезинфекцию кондиционеров (включая обслуживание внешнего блока), чистку/замену фильтров тонкой очистки. В этом случае уже не обойтись без помощи специалистов.