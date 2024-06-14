Опасность кондиционеров: как охладиться в жару и не заболеть
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Летом, спасаясь от жары, люди любят охлаждаться под кондиционерами. Однако после этого нередко возникают неприятные простудные симптомы, которые могут перерасти и в полноценную болезнь. Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал порталу «Страсти», как безопасно пользоваться кондиционером, чтобы потом не оказаться в больнице.
Существуют общие правила и стандарты пользования кондиционерами, при соблюдении которых можно создать комфортный и безопасный для человека микроклимат. Но далеко не все люди в желании «быстрее охладиться» этих правил придерживаются.
Между тем слишком большой перепад температуры из жары в холод является главным фактором риска при использовании кондиционеров и основной причиной «летних простуд». Не стоит забывать, что человеческий организм к таким перепадам температуры все-таки не приспособлен.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Разница между уличной температурой и температурой в кондиционируемом помещении не должна превышать 7-10°С. А во время сильного зноя снижать температуру воздуха в помещении следует постепенно - на 2-3°С в час. Оптимальная температура воздуха в помещении в сильную жару - 22-25°С.
Важно правильно отрегулировать направление потока охлажденного кондиционером воздуха. Прежде всего он не должен быть направлен непосредственно на человека. Современные кондиционеры имеют функцию, обеспечивающую согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи, что дает объемный «обволакивающий» воздушный поток, исключающий прямые сквозняки.
Чтобы кондиционер служил дальше и не вредил здоровью, следует регулярно проводить его профилактическое обслуживание, без которого эффективность работы кондиционера снижается. Прежде всего это относится к системе фильтрации. Фильтры грубой очистки во внутреннем блоке нужно очищать каждый месяц. Это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой.
Кроме текущего обслуживания, один раз в год следует проводить полную чистку, промывку, дезинфекцию кондиционеров (включая обслуживание внешнего блока), чистку/замену фильтров тонкой очистки. В этом случае уже не обойтись без помощи специалистов.
Все проблемы, в том числе и со здоровьем, возникают при неправильном и неразумном использовании кондиционера. Правильная эксплуатация кондиционера создаёт комфортную температуру воздуха в помещении, исключает риск возникновения «летних» простуд. А своевременное обслуживание гарантирует долгие годы безопасной эксплуатации прибора.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора