Опасно ли много есть на ночь и как помочь организму в Новый год: советы врача

Сон нужен не только для того, чтобы человек расслабился и отдохнул физически. Во время сна вырабатываются гормоны, в том числе кортизол, который готовит человека к пробуждению и активному дню, и соматотропин, гормон роста. Детям последний нужен, чтобы расти, а взрослым — чтобы увеличивалась мышечная ткань и снижались отложения подкожного жира. То есть во время сна организм не отдыхает, а продолжает работать, просто процессы отличаются от тех, что происходят днем. Но они тоже очень важны для нормального функционирования всех систем. Поэтому, если человек плохо спал — в том числе из-за того, что накануне переел, — наутро он может ощущать себя разбитым, усталым.

Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, нужно подготовиться к вечернему застолью заранее. Важно не нарушать режим питания в течение дня 31 декабря.

Если вы привыкли завтракать в 10 утра, обедать в 13 часов и ужинать в 18 часов, то так и следует поступить. Не надо копить аппетит к праздничному застолью: голодный человек набрасывается на еду, не замечая вкуса, и зачастую съедает гораздо больше, чем нужно, прежде чем организм успеет передать сигнал, что наелся. Если человек не голоден, он будет более здраво оценивать размер порции, сможет спокойно попробовать все блюда по чуть-чуть. Кроме того, он будет делать это медленно, что также играет роль в процессе пищеварения. Дело в том, что переваривание начинается с момента, когда пища оказывается во рту: слюна не просто смягчает кусочки, чтобы их было удобнее прожевать и проглотить, в ней также есть ферменты (амилаза, мальтаза, липаза, лизоцим), которые расщепляют углеводы и жиры. В то же время в желудке начинает вырабатываться соляная кислота, которая должна расщеплять белки. Получается, чем медленнее идет процесс пережевывания и дольше пища находится во рту, тем проще будет желудку ее переварить.

Если у вас есть проблемы с контролем количества съеденного, можно использовать простое правило «своей тарелки». Любое блюдо нужно накладывать в свою тарелку, даже если это бутерброды, тарталетки, овощная нарезка и фрукты — та еда, которую можно брать с общего блюда и сразу класть в рот. Если вы сначала сложите все на свою тарелку, вам будет проще оценить, сколько именно вы съели и не нужно ли сделать паузу.

Также очень важно продумать другие развлечения, кроме застолья. После угощения полезно подвигаться: потанцевать, поиграть в снежки или просто пройтись на свежем воздухе. Также можно убрать со стола и попеть караоке, поиграть в настольные игры, устроить викторину — уделить больше внимания общению, а не закускам.