Опасная привычка: что такое синдром Рапунцель, как его распознать и спасти ребенка
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Синдром Рапунцель — это редкое, но чрезвычайно опасное состояние, которое угрожает здоровью и жизни, особенно детей и подростков. Название синдрома связано с именем сказочной принцессы Рапунцель, известной своими длинными волосами, ведь в основе заболевания лежит необычное и деструктивное поведение — привычка выдергивать и съедать собственные волосы. Александра Филёва, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», к чему может привести вредная привычка и когда нужно срочно идти к врачу.
Согласно МКБ-10, синдром Рапунцель или трихофагия, относится к расстройствам привычек и влечений.
Синдром наблюдается преимущественно у детей, которые страдают психическими отклонениями, но может возникнуть и у нормотипичного ребенка или взрослого из-за стресса, проблем в школе, семье или на работе. В попытках заглушить тревожность человек начинает грызть ногти, ручки или отгрызать кончики волос. В результате бесконтрольного поедания волос в желудке или в кишечнике формируется трихобезоар — плотное образование, сформированное из волос. Он не переваривается, постепенно увеличивается в размерах и может привести к смертельно опасной кишечной непроходимости.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
У людей с таким нарушением обычно ломкие редкие волосы, но есть и другие тревожные признаки. Александра Филёва объяснила, что синдром Рапунцель проявляется периодической «беспричинной» болью в животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и, как следствие, потерей веса. Могут возникать запоры. К счастью, это заболевание встречается крайне редко.
Главная опасность синдрома Рапунцель заключается в образовании большого трихобезоара, который способен заблокировать желудочно-кишечный тракт. В большинстве случаев избежать опасных последствий в виде кишечной непроходимости можно только после хирургического вмешательства, при котором удаляют трихобезоар.
Самостоятельно он не рассосется. После операции требуется психотерапевтическое лечение, направленное на коррекцию поведения и предотвращение рецидивов болезни. Психотерапия может включать когнитивно-поведенческую терапию, работу с психиатром и использование медикаментозных средств для устранения тревожности и компульсивного поведения.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Летальный исход при синдроме Рапунцель возможен, но встречается крайне редко. По словам врача, основная причина смертности — это осложнения, связанные с трихобезоарами, такие как перфорация желудка или кишечника, которые приводят к перитониту и сепсису. Если диагноз поставлен вовремя и проведена соответствующая терапия, вероятность летального исхода минимальна.
Предотвратить развитие синдрома Рапунцель можно, если внимательно следить за психоэмоциональным состоянием ребенка и вовремя реагировать на необычные изменения поведения.
Даже если родители не замечают странностей в поведении, но ребенок регулярно жалуется на боль в животе или нарушения стула, важно обратиться к врачу. Скорее всего, ничего опасного доктор не обнаружит, но в случае с трихофагией такая консультация может помочь не допустить опасных последствий.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»