Опасная привычка: что такое синдром Рапунцель, как его распознать и спасти ребенка

Синдром Рапунцель — это редкое, но чрезвычайно опасное состояние, которое угрожает здоровью и жизни, особенно детей и подростков. Название синдрома связано с именем сказочной принцессы Рапунцель, известной своими длинными волосами, ведь в основе заболевания лежит необычное и деструктивное поведение — привычка выдергивать и съедать собственные волосы. Александра Филёва, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», к чему может привести вредная привычка и когда нужно срочно идти к врачу.

Согласно МКБ-10, синдром Рапунцель или трихофагия, относится к расстройствам привычек и влечений.