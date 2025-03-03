Опасна ли вмятина на мизинце от смартфона и как от нее избавиться
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Для многих смартфон стал продолжением руки, от которой он не отлипает с утра до вечера. При этом его держат так, чтобы большой палец был свободен — ведь он нужен, чтобы набирать сообщения и листать ленту, пока другая рука занята. А чтобы телефон не скатился с ладони, его часто опирают на мизинец. Иногда доходит до того, что палец начинает чуть изгибаться, на нем как будто образуется вмятина. Насколько она опасна и могут ли смартфоны привести к травме рук, порталу «Страсти» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».
Травма руки, причиной которой стал смартфон, — история относительно новая. Еще 10–15 лет назад устройства использовали не настолько часто, как сейчас, да и размером они отличались от нынешних в меньшую сторону.
Чем крупнее и тяжелее смартфон, тем большее давление он оказывает на держащую его руку, и при длительном использовании это становится заметно. Часто страдают запястья, а еще — мизинцы, которыми девайс придерживают. Если смартфон используют в горизонтальном положении, то мизинец его не просто придерживает, а принимает на себя весь его вес. Для самого маленького пальца это нешуточная нагрузка.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Со временем может даже появиться своеобразная вмятина чуть выше сустава, так как мягкие ткани как бы продавливаются под весом устройства. Кожа под давлением истончается, появляется углубление. Сама по себе вмятина неопасна, ее можно сравнить с мозолью, которая появляется от частого использования какого-нибудь инструмента. Если вмятина сопровождается покраснением или болезненными ощущениями, то стоит обратиться к врачу: дело может быть в скрытой травме. Если же ничего, кроме визуальных изменений, человека не беспокоит, то волноваться не о чем.
Проблема может подстерегать в другом месте: неудобное положение запястья, когда человек держит смартфон, и частые однообразные движения большого пальца, который листает ленту, могут привести к развитию туннельного синдрома, или, как его еще называют, синдрома запястного канала. При этом неврологическом заболевании деформируется, сдавливается или смещается срединный нерв, который проходит от предплечья до ладони. Это вызывает боли в запястье или основаниях пальцев, снижение чувствительности ладони, отеки. Поначалу симптомы малозаметны, но постепенно усиливаются. Если состояние не лечить, боль станет беспокоить все больше, рука начнет неметь, со временем могут появиться проблемы с захватом и удержанием предметов.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Чтобы предотвратить развитие заболевания и появления вмятины на коже, достаточно соблюдать несколько простых правил.
В первую очередь нужно сократить время использования смартфона, по возможности пользоваться другими девайсами — планшетом, компьютером. Чередование движений может снизить риск развития туннельного синдрома. Также при использовании смартфона нужно стараться держать его двумя руками, а еще лучше — устанавливать его на подставку. Это уменьшит нагрузку на мизинец и позволит коже восстановиться. Также можно слегка массировать запястья и пальцы по отдельности, особенно когда появляется чувство усталости от долгого использования девайса. Массаж улучшит кровообращение, что способствует восстановлению тканей.
Александра Филёва
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»