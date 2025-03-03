Опасна ли вмятина на мизинце от смартфона и как от нее избавиться

Для многих смартфон стал продолжением руки, от которой он не отлипает с утра до вечера. При этом его держат так, чтобы большой палец был свободен — ведь он нужен, чтобы набирать сообщения и листать ленту, пока другая рука занята. А чтобы телефон не скатился с ладони, его часто опирают на мизинец. Иногда доходит до того, что палец начинает чуть изгибаться, на нем как будто образуется вмятина. Насколько она опасна и могут ли смартфоны привести к травме рук, порталу «Страсти» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

Травма руки, причиной которой стал смартфон, — история относительно новая. Еще 10–15 лет назад устройства использовали не настолько часто, как сейчас, да и размером они отличались от нынешних в меньшую сторону.