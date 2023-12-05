Опасен ли хруст во время приема у остеопата

Во время сеанса у остеопата пациент может услышать хруст и испугаться. Щелчки не несут в себе опасности, это всего лишь хлопок пузырька воздуха. Об этом рассказал сайту «Страсти» остеопат Владислав Воробьевский.

Специалист отметил, что воздух образуется в герметичной полости «залипшего» сустава и выходит в момент восстановления его нормального положения. Трастовые техники (метод, в котором используется быстрая, целенаправленная, короткая, точная, одномоментная манипуляция в пределах суставного барьера — прим. «Страсти») неопасны для человека, заключил остеопат.