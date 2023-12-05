Опасен ли хруст во время приема у остеопата
Россиянам рассказали, опасен ли хруст в суставах на приеме у остеопата.
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Во время сеанса у остеопата пациент может услышать хруст и испугаться. Щелчки не несут в себе опасности, это всего лишь хлопок пузырька воздуха. Об этом рассказал сайту «Страсти» остеопат Владислав Воробьевский.
Специалист отметил, что воздух образуется в герметичной полости «залипшего» сустава и выходит в момент восстановления его нормального положения. Трастовые техники (метод, в котором используется быстрая, целенаправленная, короткая, точная, одномоментная манипуляция в пределах суставного барьера — прим. «Страсти») неопасны для человека, заключил остеопат.
«Нетипичные ощущения возникают потому, что после применения трастовой техники сустав возвращается в ту позицию, от которой организм уже отвык».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Некоторые пациенты испытывают легкий или средний дискомфорт после посещения остеопата. По словам специалиста, такие ощущения могут сохраняться в течение 72 часов, но затем они должны пройти.
«Остеопатические врачи/мануальные терапевты никогда не используют ударные инструменты при работе с пациентами, и трастовые манипуляции должны быть совершенно безболезненными! Все видео с костоправами — это опасная и никак не связанная с терапевтическими манипуляциями практика».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Воробьевский также предупредил, что техники траста могут выполнять только остеопаты и мануальные терапевты, которые имеют высшее медицинское образование. Поэтому перед приемом стоит попросить специалиста предоставить соответствующие документы, подтверждающие его квалификацию.