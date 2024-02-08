Онколог рассказала, почему появляются родинки и какие из них могут перерасти в рак

С повышением уровня доступности информации растут и страхи. Многие нервничают, увидев новую родинку на своем теле – а вдруг она опасная? Но не все неровности и пятнышки превращаются в злокачественные образования. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» онколог Хамис Магомедова рассказала, в каких случаях необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.

Причины появления родинок

Родинки или, как их еще называют, невусы, представляют собой образования доброкачественной природы, которые состоят из скопления невоцитов (определенных клеток организма). Некоторые образования являются врожденными, а другие – приобретенными.

Есть несколько факторов, способных спровоцировать появление невуса:

воздействие на организм ультрафиолетового излучения;

ухудшение иммунитета;

гормональные перестройки различного характера (половое созревание, климакс);

беременность;

механические повреждения кожи (не все и не всегда);

инфекционные заболевания кожного покрова или аллергические реакции.

За любыми родинками на теле стоит приглядывать, отмечая их состояние и изменения. Наибольшая опасность, с которой может столкнуться обладатель родинок, – возникновение меланомы, которая является злокачественным образованием. Она развивается из пигментных клеток организма, которые производят меланин, позволяющий нам загорать.