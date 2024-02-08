Онколог рассказала, почему появляются родинки и какие из них могут перерасти в рак
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С повышением уровня доступности информации растут и страхи. Многие нервничают, увидев новую родинку на своем теле – а вдруг она опасная? Но не все неровности и пятнышки превращаются в злокачественные образования. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» онколог Хамис Магомедова рассказала, в каких случаях необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.
Причины появления родинок
Родинки или, как их еще называют, невусы, представляют собой образования доброкачественной природы, которые состоят из скопления невоцитов (определенных клеток организма). Некоторые образования являются врожденными, а другие – приобретенными.
Есть несколько факторов, способных спровоцировать появление невуса:
- воздействие на организм ультрафиолетового излучения;
- ухудшение иммунитета;
- гормональные перестройки различного характера (половое созревание, климакс);
- беременность;
- механические повреждения кожи (не все и не всегда);
- инфекционные заболевания кожного покрова или аллергические реакции.
За любыми родинками на теле стоит приглядывать, отмечая их состояние и изменения. Наибольшая опасность, с которой может столкнуться обладатель родинок, – возникновение меланомы, которая является злокачественным образованием. Она развивается из пигментных клеток организма, которые производят меланин, позволяющий нам загорать.
Обычная родинка также может трансформироваться в меланому, такое происходит нечасто, но все же риск есть. Поэтому важно обращать внимание на невусы, чтобы не пропустить появление меланомы либо перерождение родинки в нее, и при любых подозрениях обратиться к врачу. Ведь злокачественное образование, если его не лечить, может привести к летальному исходу.
Схема определения опасности родинки
Врачи во всех странах используют определенные схемы, помогающие выявить качество невуса. В них заключены показатели, которые описывают, на что обратить внимание при осмотре. Зарубежные доктора пользуются методом ABCDE. А в России более известна схема ФИГАРО. Расшифровывается следующим образом:
- Ф – форм: безопасная родинка должна быть правильной формы, представляющей собой круг или овал;
- И – изменение: если размер невуса изменился, он стал меньше либо больше, это сигнал о том, что пора обратится к врачу;
- Г – границы: края образования должны быть ровные и гладкие, в ином случае – это тревожный сигнал;
- А – асимметрия: если невус всегда имел асимметрию, то это вариант нормы, однако лучше всего, если он симметричный. Если же этот параметр внезапно изменился, и родинка стала асимметричной, то пора идти на консультацию к врачу;
- Р – размер: вариант нормы образования, если размер не превышает 5-6 миллиметров, если оно увеличивается либо величина больше нормы, необходимо наблюдение и внимание;
- О – окраска: безопасная родина имеет однородный, равномерный цвет, если вы отметили, что оттенок стал меняться, запишитесь на прием к специалисту.
«Если вы обнаружили хотя бы два пункта из списка, поспешите посетить клинику. Профессиональные онкологи советуют наблюдать за родинками и при необходимости удалять их только в лицензированных клиниках. Не стоит делать это в салонах красоты, если вам дорого здоровье, поскольку перед операцией необходимо удостовериться, что невус – доброкачественное образование. Иногда для этого необходима биопсия, сделать которую можно только в специализированном учреждении».
Хамис Магомедова
Онколог