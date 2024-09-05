Онколог рассказал, когда кожный зуд является признаком рака

Кожный зуд может быть связан с различными состояниями, включая сухость кожи, аллергические реакции, дерматологические заболевания, такие как экзема или псориаз, а также системные патологии, например, нефропатия и болезни печени. Однако в некоторых случаях он является признаком злокачественных новообразований. О том, когда хронический или необъяснимый зуд — признак онкологии, сайту «Страсти» рассказал врач-онколог Хамис Магомедова.

Почему онкология проявляется кожным зудом?

«Некоторые признаки рака очень схожи с проявлениями аллергии. Многое зависит от того, из каких тканей сформировалась опухоль. При развитии онкологических заболеваний могут выделяться предгормоны, провоцирующие появление потливости, зуда кожи, высыпаний, покраснений. Некоторые клетки вырабатывают особые белки, под влиянием которых в организме происходят процессы, напоминающие обычную аллергию. Некоторые болезни — сигнал надвигающейся онкологии. Это называется паранеоплазия. Первые симптомы рака могут возникать за несколько лет до его появления, в особенности отдельных его видов - рака крови, кожи, печени, желчного пузыря и желчного протока», - поделилась специалист.

Стоит отметить, что зуд может возникнуть из-за прямого раздражения, как при раке кожи. В других случаях он вызван накоплением солей желчи под кожным покровом, к примеру, при раке крови, желчных протоков или при синдроме защемления нерва опухолью (известны опухоли позвоночника, вызывающие брахиорадиальный зуд). Также зуд могут спровоцировать вещества, выделяемые новообразованием. Лечение рака, такое как химиотерапия, иммунотерапевтические препараты и лучевая терапия, также может привести к зуду кожи. Помимо этого, симптом проявляется и в случае приема опиоидов, которые часто назначаются для снятия боли у онкологических больных.

Одной из причин, по которой рак вызывает зуд, могут быть тучные клетки, выделяющие гистамин. Они становятся сверхактивными при некоторых видах онкологии, особенно под воздействием горячей воды при принятии душа.

Как отличить зуд, вызванный онкологией?

Зуд, связанный с раком, иногда идентичен симптому, обусловленному заболеваниями кожи или другими доброкачественными (не раковыми) причинами. Но есть некоторые характеристики, которые могут отличаться:

зуд в ответ на воду, который называется аквагенным;

отсутствие какой-либо сыпи или крапивницы (хотя иногда сыпь возникает из-за повторных царапин);

наличие других симптомов, таких как желтоватое изменение цвета кожи.

Зуд, обусловленный онкологией, ярче всего ощущается на голени или груди и напоминает жжение. Он возникает на фоне раздражения нервных окончаний, которые подобны болевым рецепторам, провоцирующим боль.

Есть несколько базовых факторов, усиливающих неприятный симптом:

повышенная тревожность;

отсутствие какой-либо деятельности, чтобы занять время;

сухая кожа на фоне обезвоживания или мацерированная;

расширенные сосуды из-за теплового или солнечного удара;

участок кожи располагается в непосредственной близости от зудящей зоны.

Существуют и другие причины кожного зуда. В частности, это может быть наследственная предрасположенность. Например, у каждого десятого человека присутствует дермография. Таким образом, развивается порочный круг: зуд — расчесы — усиление зуда — усиление расчесов.

Профилактика и лечение зуда

Всегда доводите любой необъяснимый зуд до сведения вашего лечащего врача. В некоторых случаях такой симптом может проявляться за несколько недель или месяцев до постановки диагноза следующих разновидностей рака:

немелкоклеточный рак легких;

лимфома;

рак молочной железы;

онкология яичников.

Лечение зуда при раке очень важно для улучшения качества жизни, особенно когда он очень сильный, например, при метастазах в печени или Т-клеточных лимфомах. Часто терапия основной онкологии уменьшает проявление симптоматики.

Простые действия для борьбы с зудом кожи, в том числе во время лечения рака, включают:

Хорошее увлажнение. У многих больных раком сухая кожа. В большинстве случаев (исключая лимфому и почечную недостаточность) тщательный уход облегчает зуд. Не пользуйтесь мылом, поскольку оно меняет рН кожи и пересушивает ее, не принимайте горячие ванны.

Используйте экологические лосьоны и кремы и избегайте любых ароматизированных продуктов.

Применяйте увлажнитель, если дома засушливо.

Временно откажитесь от бритья.

Купайтесь в ванной в теплой воде. Избегайте процедур с горячей водой.

Подсушивайте кожу естественным путем после купания, а не растирайте ее полотенцем.

Носите удобную и свободную одежду.

Стригите ногти коротко, чтобы не поцарапать их во время сна.

Старайтесь по возможности уменьшить амплитуду переживаний и тревожность, поскольку эмоциональный стресс может усилить зуд.

Нужно избегать расчесывания, хотя, конечно, это бывает трудно выполнить. Чтобы облегчить зуд, можно попробовать похлопывание, массаж, легкое надавливание или вибрацию. Иногда полезны холодные компрессы.

«Кожный зуд может быть опасным симптомом, на который однозначно стоит обращать внимание. Обязательно сообщите о нем врачу, чтобы выяснить истинную причину и пройти курс терапии. Не занимайтесь самолечением, поскольку в ряде случаев оно только ухудшает общее состояние и стимулирует развитие болезни. Халатное отношение к своему здоровью может привести к серьезным осложнениям и даже угрожать жизни», - резюмировала медик.