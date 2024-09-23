Онколог перечислила необычные симптомы рака: их можно спутать с другими болезнями
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Рак может проявляться множеством различных симптомов, на которые иногда человек не обращает внимание. Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала сайту «Страсти» о необычных признаках, указывающих на развитие в организме злокачественной опухоли.
Врач советует обратить внимание, если у вас ухудшилось состояние волос и ногтей.
«Когда опухоль развивается, в кровь вырабатывается большое количество антител и продуктов жизнедеятельности, провоцирующих сильное воспаление. Новообразование также потребляет большое количество питательных веществ для роста, поэтому ногтям и волосам их может не хватать. В итоге локоны выпадают и становятся тусклее», — пояснила Хамис Магомедова.
Появление синеватых, коричневых или черных полосок под ногтями является признаком рака кожи, слишком бледные ногти указывают на опухоль в печени, а изменение их формы говорит о возможном раке легких, заключила врач.
Некоторые виды рака, такие как лимфома, могут проявляться через кожные изменения: небольшие, гладкие, блестящие образования, плоские, чешуйчатые пятна, незаживающие раны.
Неровные, измененного цвета или размера родинки указывают на меланому.
Зуд кожи, по словам онколога, также нередко является первым симптомом некоторых видов рака. Он может возникнуть из-за прямого раздражения кожи при онкологии, в других случаях — из-за подкожного накопления солей желчи.
«Постоянная, необъяснимая усталость, которая не проходит после отдыха, является одним из признаков рака, — говорит доктор. — Опухоль вырабатывает продукты жизнедеятельности, которые поступают в кровь. Также она может препятствовать нормальному функционированию органа, из-за чего происходит застой веществ. Возникает интоксикация, боль в голове, недомогание, постоянная слабость».
Помимо вышеперечисленных, врач указала на другие опасные симптомы:
- Непредвиденное появление варикозных вен может быть связано с некоторыми формами рака, включая рак яичников.
- Упорный кашель, особенно с кровью, часто указывает на онкологию легких.
- Изменения в работе кишечника - запоры, поносы или кровь в кале - могут быть симптомом рака толстой кишки, яичников, поджелудочной железы.
- Постоянная изжога нередко является признаком онкологии желудка или двенадцатиперстной кишки.
- Стойкие головные боли могут быть признаком рака головного мозга, но схожие проявления имеет аневризма, мигрень. Если боль беспокоит вас более 2 недель, не проходит от приема лекарств, необходимо пройти обследование.
Стоит задуматься, если вы заметили, что постоянно роняете вещи, теряете равновесие и стали неуклюжим. Это может быть симптомом начинающейся деменции и рака мозга. В последнем случае нарушение координации движений связано с тем, что опухоль локализована в стволе мозга, пояснила врач.
Твердые уплотнения на ногах, руках, бедре или плече могут указывать на рак костей. Также о наличии онкологии говорят уплотнения в груди или в подмышечных впадинах, выделения из сосков, изменения формы груди.
Хамис Магомедова добавила, что желтый цвет обычно указывает на патологии в области печени и поджелудочной железы. В этом случае меняется и оттенок склеры глаз, языка, появляется кожный зуд.
Онколог советует обратиться за медицинской помощью при наличии в организме данных симптомов. Но они не всегда говорят о раке — порой их причиной становятся другие заболевания.