Онколог перечислила необычные симптомы рака: их можно спутать с другими болезнями

Помимо вышеперечисленных, врач указала на другие опасные симптомы:

Непредвиденное появление варикозных вен может быть связано с некоторыми формами рака, включая рак яичников.

Упорный кашель, особенно с кровью, часто указывает на онкологию легких.

Изменения в работе кишечника - запоры, поносы или кровь в кале - могут быть симптомом рака толстой кишки, яичников, поджелудочной железы.

Постоянная изжога нередко является признаком онкологии желудка или двенадцатиперстной кишки.

Стойкие головные боли могут быть признаком рака головного мозга, но схожие проявления имеет аневризма, мигрень. Если боль беспокоит вас более 2 недель, не проходит от приема лекарств, необходимо пройти обследование.

Стоит задуматься, если вы заметили, что постоянно роняете вещи, теряете равновесие и стали неуклюжим. Это может быть симптомом начинающейся деменции и рака мозга. В последнем случае нарушение координации движений связано с тем, что опухоль локализована в стволе мозга, пояснила врач.

Твердые уплотнения на ногах, руках, бедре или плече могут указывать на рак костей. Также о наличии онкологии говорят уплотнения в груди или в подмышечных впадинах, выделения из сосков, изменения формы груди.

Хамис Магомедова добавила, что желтый цвет обычно указывает на патологии в области печени и поджелудочной железы. В этом случае меняется и оттенок склеры глаз, языка, появляется кожный зуд.

Онколог советует обратиться за медицинской помощью при наличии в организме данных симптомов. Но они не всегда говорят о раке — порой их причиной становятся другие заболевания.