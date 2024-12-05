Онколог Магомедова назвала причины возникновения рака простаты
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Рак простаты — распространенный недуг среди мужчин. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он занимает первое место по частоте среди всех видов рака в большинстве развитых стран. Заболеваемость в России неуклонно растет: за последние 20 лет число летальных случаев увеличилось на 58%. Сегодня патология занимает второе место в мире по уровню смертности после онкологии легких. Почему заболевание получило такую широкую распространенность, и как выявить его на ранних стадиях рассказала сайту «Страсти» врач-онколог Хамис Магомедова.
Стремительное увеличение заболеваемости раком предстательной железы во многом связано с появлением инновационных диагностических методик обследования пациентов, находящихся в зоне риска, объясняет врач. Преимущественно это мужчины после 40 лет. Чем старше пациент, тем выше вероятность развития болезни.
По словам Хамис Магомедовой, в зоне риска мужчины с лишним весом, дефицитом физической активности. Заболевание также может спровоцировать неправильное питание, дефицит витамина D3. Влияет на его возникновение и генетическая предрасположенность, уровень тестостерона, вредные привычки, наличие хронических заболеваний.
На начальных стадиях заболевание может не проявляться какими-либо симптомами. Но с прогрессированием недуга мужчины порой замечают следующие признаки:
— Проблемы с мочеиспусканием. Частое, особенно в ночное время, с болью или затрудненное, а также кровь в моче могут указывать на проблему.
— Тазовые и поясничные боли. Мужчины могут испытывать дискомфорт в нижней части спины, бедрах или области таза.
— Нарушение эректильной функции. Может быть одним из признаков рака простаты.
— Уменьшение объема семенной жидкости. Изменения в сексуальной функции могут также указывать на возможные проблемы со здоровьем.
«Признаки рака простаты нередко напоминают симптомы простатита или гипертрофии железы. Наиболее частый из них — нарушение мочеиспускания: оно становится учащенным, возникают ночные позывы в туалет, моча выходит слабой струей, позывы бывают внезапными, и даже после посещения уборной скоро повторяются», — объяснила эксперт.
Онколог отметила, что некоторые правила помогут предотвратить рак простаты. В первую очередь, нужно наладить свой рацион. Рекомендуется включать в меню больше овощей, фруктов, цельнозерновых и рыбы. Продукты, богатые ликопином (например, помидоры), помогут защититься от недуга.
«Регулярные занятия спортом снижают риск онкологических заболеваний в целом, — говорит врач. — Умеренные физические нагрузки, такие как пешие прогулки, плавание или велоспорт, рекомендованы для поддержания нормального веса и общего здоровья. Активность на свежем воздухе полезна для иммунной системы, улучшает кровообращение в мужских органах малого таза. Это помогает устранить гиподинамию как одну из причин появления рака простаты».
Мужчины, особенно старше 50 лет и с семейной историей заболевания, должны регулярно проходить медицинские обследования. Также важно отказаться от вредных привычек: алкоголя и курения.