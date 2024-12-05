Онколог Магомедова назвала причины возникновения рака простаты

Рак простаты — распространенный недуг среди мужчин. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он занимает первое место по частоте среди всех видов рака в большинстве развитых стран. Заболеваемость в России неуклонно растет: за последние 20 лет число летальных случаев увеличилось на 58%. Сегодня патология занимает второе место в мире по уровню смертности после онкологии легких. Почему заболевание получило такую широкую распространенность, и как выявить его на ранних стадиях рассказала сайту «Страсти» врач-онколог Хамис Магомедова.

Стремительное увеличение заболеваемости раком предстательной железы во многом связано с появлением инновационных диагностических методик обследования пациентов, находящихся в зоне риска, объясняет врач. Преимущественно это мужчины после 40 лет. Чем старше пациент, тем выше вероятность развития болезни.

По словам Хамис Магомедовой, в зоне риска мужчины с лишним весом, дефицитом физической активности. Заболевание также может спровоцировать неправильное питание, дефицит витамина D3. Влияет на его возникновение и генетическая предрасположенность, уровень тестостерона, вредные привычки, наличие хронических заболеваний.

На начальных стадиях заболевание может не проявляться какими-либо симптомами. Но с прогрессированием недуга мужчины порой замечают следующие признаки :

— Проблемы с мочеиспусканием. Частое, особенно в ночное время, с болью или затрудненное, а также кровь в моче могут указывать на проблему.

— Тазовые и поясничные боли. Мужчины могут испытывать дискомфорт в нижней части спины, бедрах или области таза.

— Нарушение эректильной функции. Может быть одним из признаков рака простаты.

— Уменьшение объема семенной жидкости. Изменения в сексуальной функции могут также указывать на возможные проблемы со здоровьем.