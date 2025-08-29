«Они начали роман за ширмой»: что говорят в шоу-бизнесе про нового избранника Пересильд

В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил новость о романе Юлии Пересильд с Михаилом Милашиным. По словам продюсера, актриса счастлива в новых отношениях. Сергей не сомневается в искренности чувств знаменитостей и предполагает, что они могут быть вместе долгие годы.

«Я не удивлюсь, если у Пересильд действительно роман с Милашиным. Вероятно, они начали роман, так сказать, за ширмой. Они не афишировали своих отношений. Про него особо не говорят в индустрии. Известно лишь то, что он творческий человек, кинооператор», — сообщил продюсер.

По словам Сергея, у актрисы был крепкий союз с Михаилом Тройником. При этом он считает, что Юлия приняла правильное решение о расставании.

«У Юлии был крепкий союз с Тройником и вполне удачный. Они появлялись вместе на красных дорожках, давали интервью. На самом деле, если Юлия решила расстаться с Михаилом, значит всему есть предел. Насколько я знаю, Пересильд счастлива в новых отношениях. Я думаю, что союз продлится больше 3-5 лет. Возможно, даже до самой смерти», — резюмировал Дворцов.