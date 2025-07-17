«Она умеет раздражать, быть светской львицей»: как Исакова стала востребованной актрисой в России

Виктория Исакова является одной из самых востребованных актрис в России. Она снимается в рейтинговых проектах, работает с именитыми режиссерами, а в числе ее коллег по площадке нередко оказываются Константин Хабенский и Федор Бондарчук. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков отметил, что успеху Виктории поспособствовали ее коммуникабельность и разноплановость. Также эксперт не отрицает, что на восприятие Исаковой как актрисы повлиял ее брак с Юрием Морозом.

«Ее основное качество — коммуникабельность. В нашем кино важно быть «в тусовке». Если ты постоянно общаешься, крутишься в свете, в контакте с нужными людьми, то тебя замечают, любят. К Морозу всегда хорошо относились: Юрий режиссер с историей! Он тоже постоянно был в общении, и все это влияло на восприятие Виктории Исаковой», — высказался эксперт.

Также кинокритик объяснил, почему творческий тандем Исаковой и Мороза всегда воспринимался позитивно, в отличие от союза Сарика Андреасяна и Лизы Моряк. По словам Александра, если Виктория и Юрий были среди элит индустрии, то Сарик — нет. Андреасян, как отметил Голубчиков, никогда не снимал фестивальное кино: он чужой для элиты, поэтому и отношение к его творчеству и браку скептическое.

«Андреасян и Моряк — противоположная история. Сарик чужой «в тусовке». Он очень успешный, а успешных у нас не любят. Он не снимает фестивальное кино, он чужой для той публики. Если вспомним историю советского кино, то самыми нелюбимыми «в тусовке» были Леонид Гайдай и те, кто делали комедию — их никогда не воспринимали всерьез», — пояснил кинокритик.

Александр выделил проект с участием Виктории, который требует особенного внимания. По его мнению, «Трудно быть Богом» — станет профессиональным вызовом для актрисы.

«Мне кажется, что с разноплановостью у нее все в порядке. У нее есть свой диапазон, но она в нем гармонична. Она умеет раздражать в хорошем смысле, умеет быть светской львицей, может быть героиней, как в сериале «Нина», которая разруливает проблемы. Очень интересно посмотреть, что получится у нее в проекте «Трудно быть Богом». Там другие характеры. На мой взгляд, такие проекты — это вызов не только для режиссеров и продюсеров, но и для актеров», — резюмировал кинокритик.