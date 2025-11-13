«Она проявляет здоровую самокритичность»: Анна Пескова рассказала о съемках дочки в кино

Анна Пескова рассказала, что у дочки нет звездной болезни после съемок в кино. Актриса поделилась успехами наследницы в беседе с сайтом «Страсти».

Несмотря на юный возраст, дочка Анны уже дебютировала в кино. По словам знаменитости, она гордится ее успехами, однако карьера в кино для девочки не в приоритете. На сегодняшний день дочь Песковой уделяет все время учебе, а съемки для нее возможны только в летние каникулы.

«Я безмерно счастлива, что в жизни моей дочки когда-то появилась возможность сыграть роль в кино. Пожалуй, это мечта любого ребенка. Однако я не рассматриваю съемки как главный вектор в ее жизни — на данном этапе для меня, как для мамы, первостепенно фундаментальное образование. Именно поэтому мы договорились, что кинематограф появляется в нашем расписании исключительно во время летних каникул», — рассказала Пескова.

По словам Анны, несмотря на медийность, дочь не страдает звездной болезнью. В своем возрасте девочка способна к самокритике, что не может не радовать Пескову.

«Что же касается звездной болезни, то это абсолютно не про Настю. Уже в свои юные годы она проявляет здоровую самокритичность. Я уверена, что главный секрет — в общении: если детям все объяснять и разговаривать с ними по душам, то ни звездной болезни, ни резких перепадов настроения просто не возникнет», — высказалась актриса.

