«Она окружена любовью и заботой»: Анна Пескова рассказала о браке Муцениеце с Дрангой

Анна Пескова рассказала, что Агата Муцениеце счастлива в браке с Петром Дрангой. Актриса прокомментировала свадьбу коллеги в беседе с сайтом «Страсти».

Летом 2025 года Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта. Также актриса рассекретила беременность от Петра, однако публика до сих пор не верит в искренность их чувств и подозревает в пиар-романе. Анна, которая близко общается с Агатой, встала на защиту пары. Она возмутилась сотрудниками СМИ, которые намеренно распространяют «желтые» публикации о семье.

«Увы, феномен «желтой» прессы был и останется неотъемлемой частью общества, ведь он укоренен в низменной человеческой природе. Еще во времена Римской империи народ жаждал «хлеба и зрелищ», сколь бы суровы они ни были. Вот так и сегодня броские заголовки таких изданий продолжают привлекать читателей, даже когда всем очевидно, что крупица правды в них ничтожна», — высказалась знаменитость.

По словам Анны, Агата счастлива в браке с Петром. Музыкант окружил ее любовью и заботой.

«Что же касается Агаты, я не могу не разделить ее счастья. Глядя в ее сияющие глаза, я вижу, какой искренней любовью и заботой она окружена. С Петром они создали по-настоящему гармоничный и прекрасный союз, и я невероятно рада за них. И, кстати, весьма символично, что я дружу с Агатой, а мой муж знаком с Петром уже более десяти лет — разве это не подтверждение, что в жизни ничего не происходит просто так?» — резюмировала она.

