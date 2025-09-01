«Он не соберет "Олимпийский"»: продюсер рассказал, что происходит с карьерой Шуры

Певец Шура известен не только хитами из нулевых, но и эпатажными образами. По словам продюсера Павла Рудченко, яркая внешность помогла артисту заявить о себе и выделиться на эстраде. Однако теперь Шура не нуждается в эпатаже — в индустрии прослеживается тренд на ностальгию, и артист интересен публике благодаря старым песням. Павел Рудченко поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Песни, которые выпустил Шура и написал Павел Есенин — «Ты не верь слезам», «Твори добро» — действительно настоящие хиты. Эпатажный образ Шуры помог ему выделиться на эстраде, заявить о себе, обратить внимание зрителей. Вот за счет этих хитов Шура долгое время едет, его знают благодаря им, а эпатаж со временем проходит», — высказался продюсер.

На сегодняшний день артисты нулевых пользуются спросом у молодежи. Свои карьеры уже перезапустили Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, и Шура не стал исключением. При этом Рудченко отметил, что в отличие от коллег, певец не соберет крупные площадки. У него есть своя, небольшая аудитория.

«Конечно, он, в первую очередь, будет востребован в сборных концертах, так и происходит. Сейчас началась волна звезд 90-х, 2000-х. Шура тоже в этом топе. Он не соберет "Олимпийский" или другие крупные площадки. Но 1,5 тысячи вполне может собрать и выезжать на хитах. Уже без привлечения эпатажного образа», — резюмировал продюсер.