«Он любит Россию»: адвокат Жорин высказался о снятии статуса иноагента с Моргенштерна*
© Kashaev Pavel/East News
Накануне появилась информация, что с рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) могут снять статус иноагента. Адвокат Сергей Жорин, который сотрудничал с артистом, в разговоре с сайтом «Страсти» поддержал эту инициативу.
Юрист отметил, что не в курсе переговоров о снятии статуса иноагента с рэпера, но эту инициативу он оценил положительно.
«По-человечески я был бы искренне рад, если бы с рэпера сняли статус иноагента, которым он не является. У него не было иностранного финансирования. В свое время его включили в реестр, ссылаясь на то, что он, как и многие блогеры, получал монетизацию с различных мировых площадок. Я уверен, что он действительно любит Россию и скучает по ней».
Сергей Жорин
Адвокат
Напомним, в последнее время артист свел многие татуировки, прошел лечение в рехабе, победил алкогольную зависимость и раскаялся в поступках прошлого. СМИ пишут, если Моргенштерн* продолжит работать над собой, с него могут снять статус иноагента.
*признан иноагентом на территории РФ