«Он любит Россию»: адвокат Жорин высказался о снятии статуса иноагента с Моргенштерна*

Накануне появилась информация, что с рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) могут снять статус иноагента. Адвокат Сергей Жорин, который сотрудничал с артистом, в разговоре с сайтом «Страсти» поддержал эту инициативу.

Юрист отметил, что не в курсе переговоров о снятии статуса иноагента с рэпера, но эту инициативу он оценил положительно.