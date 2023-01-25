Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заработала полмиллиона рублей для котов из приюта
Фото: Из профиля Instagram* Щербаковой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Минувший год стал очень насыщенным для Анны Щербаковой. Так, девушка навсегда вошла в историю мирового спорта, выиграв Олимпийские игры в Пекине. После трудного сезона фигуристка решила приостановить свою соревновательную деятельность и залечить старые травмы. За это время Анна не только успешно проявила себя в роли телеведущей, но и занялась добрыми делами.
В конце 2022 года трехкратная чемпионка России выпустила собственную коллекцию благотворительного мерча совместно с фондом помощи бездомным животным «Подарок судьбы». За несколько месяцев проведения акции удалось собрать полмиллиона рублей! Полученная сумма пойдет на организацию выставки #Всемпокотику, благодаря которой 100 кошек из приютов смогут найти свой новый дом.
Само мероприятие пройдет 1 апреля 2023 года в Москве на территории арт-пространства Artplay. Об этом сообщает фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы». Релиз имеется в распоряжении издания Passion.ru.
Олимпийская чемпионка с собакой Медом
Фото: Из профиля Instagram* Щербаковой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Также сотрудники фонда отметили: несмотря на плотный график Анны, девушка принимает активное участие в судьбе животных из приютов. Кроме того, фигуристка не смогла остаться равнодушной к некоторым питомцам и забрала их к себе домой. Речь идет про кошку Мафию и собак Сэнди и Мёда. Все это говорит о том, что у Олимпийской чемпионки большое и доброе сердце.
«Нам удалось собрать полмиллиона рублей! Я очень благодарна всем за неравнодушие и активное участие. Эти деньги позволят найти дом для ста приютских котиков», — высказалась Щербакова в своей социальной сети.