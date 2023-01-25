Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заработала полмиллиона рублей для котов из приюта

Минувший год стал очень насыщенным для Анны Щербаковой. Так, девушка навсегда вошла в историю мирового спорта, выиграв Олимпийские игры в Пекине. После трудного сезона фигуристка решила приостановить свою соревновательную деятельность и залечить старые травмы. За это время Анна не только успешно проявила себя в роли телеведущей, но и занялась добрыми делами.

В конце 2022 года трехкратная чемпионка России выпустила собственную коллекцию благотворительного мерча совместно с фондом помощи бездомным животным «Подарок судьбы». За несколько месяцев проведения акции удалось собрать полмиллиона рублей! Полученная сумма пойдет на организацию выставки #Всемпокотику, благодаря которой 100 кошек из приютов смогут найти свой новый дом.

Само мероприятие пройдет 1 апреля 2023 года в Москве на территории арт-пространства Artplay. Об этом сообщает фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы». Релиз имеется в распоряжении издания Passion.ru.