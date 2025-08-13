Офтальмолог рассказала, почему не стоит смотреть на солнце

Пребывание на солнце без защиты грозит серьезными последствиями для здоровья глаз и кожи. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-офтальмолог ИНВИТРО Капиталина Леншина.

Проблемы с глазами могут появиться даже при недолгом любовании солнцем, говорит врач. Для этого достаточно 10−15 минут. Особенно риски повышаются, если смотреть на него в ясную погоду, через увеличительные инструменты (бинокль, телескоп) или смотреть на предметы, отражающие свет (вода, зеркало).

«Офтальмологические риски включают в себя: солнечную ретинопатию (повреждение глаз ультрафиолетовым излучением, что даже может привести к потере зрения), развитие катаракты и помутнение хрусталика, воспаление конъюнктивы (конъюнктивит), фотокератит („ожог“ роговицы, вызывающий боль, слезотечение и временное снижение зрения)», — объяснила офтальмолог.

Хорошие солнцезащитные очки должны быть с маркировкой UV400. Для пляжа врач советует выбирать аксессуар с затемнением категории 2 или 3, которые лучше всего подходят к условиям умеренной и сильной инсоляции. В дополнение стоит подобрать модель-маску, защищающую глаза и кожу вокруг них, добавила Капиталина Леншина.

«Что же касается дерматологических побочных эффектов солнца, то основные из них: преждевременное старение кожи, появление фотоморщин и пигментации, солнечные ожоги (а с ними покраснение, боль и отек), меланома и другие виды рака кожи», — заключила доктор.

В связи с этим офтальмолог рекомендовала не находиться на активном солнце с 12.00 до 16.00, а еще всегда использовать средства с SPF (обновляя его раз в два-три часа или сразу после купания). Чем ближе к экватору, тем выше фактор защиты: если вы в Греции, то подойдет SPF 50, а если на Мальдивах, то возьмите SPF 100.