Офтальмолог рассказала, может ли с возрастом меняться цвет глаз

Цвет глаз зависит от количества меланина в радужке глаза. У здорового человека он с возрастом, как правило, не меняется. Но случается, что глаза (или даже один глаз) меняют цвет, и в некоторых случаях это требует медицинского вмешательства. О причинах этого явления рассказала сайту «Страсти» офтальмолог клиники «Синай» Райхант Хашегульгова.

Врач пояснила, что цвет глаз зависит от количества пигмента меланина. Чем его больше, тем темнее глаза. У людей с дефицитом меланина — альбиносов — радужка розового оттенка, так как сквозь нее видно кровеносные сосуды. Мало пигмента и у людей с голубыми глазами. При достаточном его количестве глаза могут быть светло-карими, серыми, янтарными, зелеными, а при большом — темно-карими.

«Цвет глаз может меняться у маленьких детей. Это происходит потому, что сразу после рождения в организме ребенка мало меланина. И по ходу приспособления организма к окружающей среде, накапливаются клетки меланоциты, которые вырабатывают пигмент», — говорит офтальмолог.

Процесс смены цвета глаз может занимать разное время: у некоторых детей он занимает несколько недель, у кого-то — около года, у других — до трех лет. Если глаза поменяли цвет внезапно и очень быстро, сама радужка выглядит непривычно и странно, ребенка необходимо показать врачу.

У взрослого человека смена оттенка радужки, например с карего на зеленый или голубой, может быть тревожным признаком. Чаще всего этот процесс сопровождает развитие патологии органа зрения.

«Так, цвет глаз может меняться при злокачественном образовании — меланоме, при синдроме Фукса развивается гетерохромия (на пораженном глазу радужка становится светлее, чем на другом), иридоциклите — воспалении радужки и цилиарного тела (например, глаза серого цвета могут приобрести грязно-зеленый оттенок)», — заключила эксперт.

В случае, если ваши глаза стали неожиданно другого оттенка, необходимо сразу же обратиться к офтальмологу.