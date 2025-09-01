Офтальмолог объяснила, из-за чего белки глаз меняют цвет

Изменение цвета слизистой глаза порой возникает при серьезных заболеваниях. Врач-офтальмолог ИНВИТРО Северо-Запад Капиталина Леншина рассказала сайту «Страсти», в каких случаях этот симптом нельзя игнорировать.

Как пояснила офтальмолог, цвет склеры меняется по многим причинам. Желтизна белков может быть связана с патологиями печени, повышенным уровнем билирубина, злокачественными новообразованиями в тканях зрительного аппарата, травмами конъюнктивы и глазного яблока. Кроме того, цвет склеры часто связан с наследственностью и может становиться ярче со временем.

«Покраснение глаз обычно обусловлено переутомлением и развивающейся сухостью глаз, ношением неправильно подобранных линз или очков, повышенным глазным давлением, механическими, химическими, термическими повреждениями и травмами глаз, попаданием инородного тела, аллергической реакцией», — рассказала врач.

При любой жалобе нужно обязательно обратиться к офтальмологу, чтобы выявить причину и назначить лечение. Для диагностики обычно применяется аппаратное обследование глазного аппарата, измерение глазного давления, проверка слезной пленки, конъюнктивы, слезных желез с помощью теста со специальными красителем, лабораторные исследования.