Офис, стул и монитор: как сделать правильный самомассаж, чтобы не затекала шея
Врач-остеопат рассказал, как самомассаж может спасти шею при сидячем образе жизни.
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Современная жизнь вынуждает нас сидеть долгое время за компьютером в офисе. Но ни для кого не секрет, что такое положение тела может негативно сказаться на нашем здоровье. О том, почему важно правильно организовывать свое рабочее место и какие упражнения помогут снять напряжение в теле, рассказал порталу «Страсти» врач-остеопат и рефлексотерапевт Владислав Воробьевский.
Из-за затекания шеи и спины во время сидения за компьютером может возникнуть головная боль. Одна из причин такой проблемы — неправильное положение тела во время работы. Самомассаж здесь не поможет.
Нужно, чтобы, сидя за столом, ваша шея была прямая, плечи — опущены и равномерно расположены. Поясница упирается на спинку стула, руки — согнуты под углом 90 градусов и опираются на подлокотники. Бедра находятся параллельно полу, а ноги слегка согнуты в коленях.
Стол, за которым мы ежедневно работаем, должен обеспечивать правильную анатомическую посадку. Слишком низкий или слишком высокий стол приводит к перегрузке всего позвоночника. При обустройстве рабочего места необходимо учесть этот момент. Монитор должен быть находиться на расстоянии вытянутой руки (75 см.) и располагаться на 30 градусов ниже уровня глаз. Это поможет снизить нагрузку на органы зрения
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
При работе с ноутбуком следует использовать подставку для достижения правильного зрительного угла. Также важно настроить направление экрана. Отличным решением для рабочего места являются коленный стул или стул-седло, которые спроектированы с целью равномерного распределения нагрузки на позвоночник. Здесь нет высокого давления на межпозвоночные диски. Конечно, привыкнуть к такому положению на стуле и более высокому столу потребуется некоторое время, но ваша спина обязательно скажет вам «спасибо».
Если ваша работа связана с большим количеством движений компьютерной мышкой, стоит обратить внимание на вертикальную модель. Форма такой мышки позволяет снизить нагрузку на лучезапястный сустав и предотвратить тоннельный синдром, избегая спазмов мышц в кисти и предотвращая затекание руки.
Важно помнить, что выполнение самомассажа направлено на работу с зажатыми мышцами. Чаще всего напряжение возникает в определенных областях. Поэтому важно осуществлять работу с зажатыми мышцами таким образом, чтобы боль снялась. Основные правила самомассажа заключаются в следующем:
- Движения массажа следует осуществлять сверху вниз.
- Интенсивность массажа нужно увеличивать постепенно.
- Массаж должен приносить приятные ощущения и не вызывать сильную боль или дискомфорт.
Важно провести следующие этапы самомассажа, чтобы избавиться от боли:
- Растирания (поверхностные, быстрые спиралевидные движения от затылка до плеча).
- Разминание (снижение скорости и усиление давления на мышцы с акцентом на болезненных местах. Боль должна быть приятной или отсутствовать полностью).
- Точечный массаж (задерживаемся на болезненных точках в течение 60-90 секунд до снижения болезненных ощущений). После этого производим движения в обратном порядке, сохраняя направление.
Важно помнить! Не следует путать болезненность и болевой синдром. Болезненность — это ощущение боли при прикосновении к тканям. Болевой синдром — это боль, которая возникает независимо от внешних раздражителей. Если у вас есть болевой синдром, обязательно обратитесь к врачу
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат