Офис, стул и монитор: как сделать правильный самомассаж, чтобы не затекала шея

Современная жизнь вынуждает нас сидеть долгое время за компьютером в офисе. Но ни для кого не секрет, что такое положение тела может негативно сказаться на нашем здоровье. О том, почему важно правильно организовывать свое рабочее место и какие упражнения помогут снять напряжение в теле, рассказал порталу «Страсти» врач-остеопат и рефлексотерапевт Владислав Воробьевский.

Из-за затекания шеи и спины во время сидения за компьютером может возникнуть головная боль. Одна из причин такой проблемы — неправильное положение тела во время работы. Самомассаж здесь не поможет.

Нужно, чтобы, сидя за столом, ваша шея была прямая, плечи — опущены и равномерно расположены. Поясница упирается на спинку стула, руки — согнуты под углом 90 градусов и опираются на подлокотники. Бедра находятся параллельно полу, а ноги слегка согнуты в коленях.