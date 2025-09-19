Один из самых редких и дорогих камней в мире: эксперт по бриллиантам оценила образы Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров – не просто артист, а живая мозаика стиля, где каждый аксессуар – отдельная история. Его образ – всегда событие, насыщенное деталями, которые невозможно не заметить, считает геммолог, эксперт по бриллиантам и цветным камням Юлия Махова. Она разобрала несколько луков Филиппа Киркорова с драгоценностями для сайта «Страсти» и дала советы по стилю.

Розовая роскошь

Один из самых ярких образов артиста с украшениями – лук с розовым бриллиантом на манишке. Камень размером с перепелиное яйцо вызвал настоящий ажиотаж: природный розовый бриллиант – один из самых редких и дорогих камней в мире. Когда Филиппа Киркорова спросили о подлинности драгоценности, он с фирменной улыбкой подтвердил, что камень настоящий.

Драгоценность певец вписал в лук с эффектным пиджаком с воланами и нежно-розовой бабочкой, что создало единый ансамбль роскоши, с которой давно и прочно ассоциируется Киркоров.

Почему розовый бриллиант – это всегда центр внимания?

Розовые бриллианты – настоящие короли ювелирного мира. В отличие от классических прозрачных камней, их оттенок рождается не благодаря примесям, а из-за уникальных дефектов кристаллической решетки. Такой «сбой природы» делает розовые камни редчайшими: на сто тысяч ограненных бриллиантов приходится лишь один розовый.

Крупные экземпляры часто продаются на аукционах за рекордные суммы, и не случайно именно они оказались в центре внимания Филиппа Киркорова. Выбрав розовый бриллиант, артист подчеркнул: что в его жизни нет места обыденности – все только уникальное и редкое.

Россыпь бриллиантов на пальцах

Многим запомнился выход Филиппа Киркорова в свет в сверкающем наборе колец с бриллиантами, буквально ослепившими журналистов. Они были созданы специально для звезды отечественным ювелиром, вдохнововшимся любимым брендом Киркорова.

Роскошь быть собой

Украшения, созданные на заказ, обладают особой энергией. Они не просто подчеркивают статус, а рассказывают историю владельца. Каждый изгиб оправы, каждый выбранный камень отражает личные черты характера, привычки и даже настроение. Для Киркорова такие украшения – это продолжение его сценического образа.

Секреты стиля Киркорова, которые работают для всех

По мнению Юлии Маховой, Филипп Киркоров наглядно демонстрирует, что не стоит бояться смелых акцентов. Украшение или аксессуар может стать тем самым штрихом, который сделает образ завершенным. Пусть это будет кольцо, брошь или даже необычные часы – эффект гарантирован.

Играйте с масштабами. Большие камни, броские формы, массивные кольца — всё это можно адаптировать в повседневность, если правильно сочетать с лаконичной одеждой.

Будьте верны себе. Главный урок от Филиппа Киркорова, по мнению Юлии Маховой, – украшение должно отражать вашу личность. Тогда оно никогда не будет выглядеть лишним.