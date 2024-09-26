«Очень органично смотрятся и молодят»: тату-мастер оценил рисунки на теле Филиппа Киркорова
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Тату-мастер Владимир Ермак оценил рисунки на теле певца Филиппа Киркорова. По словам эксперта, они органично смотрятся у артиста. Комментарий приводит сайт «Страсти».
«Выбор татуировок Киркорова достаточно интересный. А это самое главное для татуировок. Невозможно судить, отстал человек или не отстал. И даже не настолько важно, временные они или настоящие. Во-первых, они очень органично смотрятся на певце. Во-вторых, татуировки его однозначно молодят. Значит, он не отстал и преуспел. В татуировках очень важно, чтобы они нравились тебе. И самое главное, чтобы они для тебя имели какой-то смысл. Мода меняется, а татуировка - это то, что с тобой на всю жизнь, поэтому я считаю, что более фундаментальные вещи должны способствовать набиванию татуировок. Если ты пытаешься угнаться за трендами, то тебя ждет перекрытие. Когда тренды сменятся, ты будешь думать, что теперь с этим делать. Может случиться так, что не получится ничего переделать. Это очень важные процессы для сознания человека, ведь татуировка - это действительно что-то на очень долгое. В идеале на всю жизнь. И здесь нужно подходить по-настоящему осознанно и ответственно, а не просто гоняться за сезонными трендами», - отметил мастер.
Владимир Ермак
Тату-мастер
Мы расспросили эксперта о татуировках певицы Ларисы Долиной – недавно певица заявила о планах сделать новый рисунок в 68 лет. Ермак ответил, уместно ли это и как тату будет выглядеть на возрастной коже.
«Если мы говорим о людях в возрасте 68 лет, которые хотят себе набить татуировку, то самому старому моему клиенты было 69 лет. Считаю ли я это нормальным? Да. Человек исполнял свою мечту, к которой шел 40 лет. Это была потрясающая бабушка, которая с превеликим удовольствием ходила с татуировкой и ходит, надеюсь, до сих пор. На коже таких людей работать чуточку сложнее, потому что она теряет эластичность с годами. Тяжелее происходит процесс заживления, он более долгий, но при должном уходе ничего страшного в возрасте нет. Я считаю, что каждый имеет право делать то, что хочет. Правильно, когда люди воплощают свои мечты», - поделился мнением тату-мастер.
Владимир Ермак
Тату-мастер