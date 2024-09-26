«Очень органично смотрятся и молодят»: тату-мастер оценил рисунки на теле Филиппа Киркорова

«Выбор татуировок Киркорова достаточно интересный. А это самое главное для татуировок. Невозможно судить, отстал человек или не отстал. И даже не настолько важно, временные они или настоящие. Во-первых, они очень органично смотрятся на певце. Во-вторых, татуировки его однозначно молодят. Значит, он не отстал и преуспел. В татуировках очень важно, чтобы они нравились тебе. И самое главное, чтобы они для тебя имели какой-то смысл. Мода меняется, а татуировка - это то, что с тобой на всю жизнь, поэтому я считаю, что более фундаментальные вещи должны способствовать набиванию татуировок. Если ты пытаешься угнаться за трендами, то тебя ждет перекрытие. Когда тренды сменятся, ты будешь думать, что теперь с этим делать. Может случиться так, что не получится ничего переделать. Это очень важные процессы для сознания человека, ведь татуировка - это действительно что-то на очень долгое. В идеале на всю жизнь. И здесь нужно подходить по-настоящему осознанно и ответственно, а не просто гоняться за сезонными трендами», - отметил мастер.