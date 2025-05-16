Образ продуман до мелочей: стилист оценила фуражку Собчак, напоминающую селедку под шубой

Ксения Собчак — поклонница высокой моды. 43-летняя звезда регулярно следит за дизайнерами и пополняет гардероб брендовыми вещами. На праздник 9 мая телеведущая нарядилась в серый костюм с юбкой, добавив к нему интересный аксессуар — фуражку, напоминающую салат селедку под шубой по расцветке. Головной убор светской львицы оценила в разговоре с сайтом «Страсти» стилист Лариса Голубева.

Необычный головной убор на макушке выполнен из фиолетового цвета, причем его текстура действительно чем-то напоминает знаменитое новогоднее блюдо.

«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», - пошутила сама над собой Ксения в социальных сетях.