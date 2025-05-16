ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 16 мая 2025, 10:27
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Образ продуман до мелочей: стилист оценила фуражку Собчак, напоминающую селедку под шубой

Стилист Голубева назвала трендовой напоминающую салат фуражку Ксении Собчак.
Образ продуман до мелочей: стилист оценила фуражку Собчак, напоминающую селедку под шубой

© Associated Press /AP/East News

Ксения Собчак — поклонница высокой моды. 43-летняя звезда регулярно следит за дизайнерами и пополняет гардероб брендовыми вещами. На праздник 9 мая телеведущая нарядилась в серый костюм с юбкой, добавив к нему интересный аксессуар — фуражку, напоминающую салат селедку под шубой по расцветке. Головной убор светской львицы оценила в разговоре с сайтом «Страсти» стилист Лариса Голубева.

Необычный головной убор на макушке выполнен из фиолетового цвета, причем его текстура действительно чем-то напоминает знаменитое новогоднее блюдо.

«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», - пошутила сама над собой Ксения в социальных сетях.

Образ продуман до мелочей: стилист оценила фуражку Собчак, напоминающую селедку под шубой

© Telegram-канал Ксении Собчак

Стилист отметила, что Ксения Собчак очень тонко чувствует модные тренды и умеет грамотно их адаптировать под себя. Звезда не боится экспериментов.

«Стиль милитари (стиль с военными элементами – прим. «Страсти») сегодня – ведущий тренд. Особенно остается модным уже много лет такой элемент гардероба как фуражка. Ксения выбрала головной убор с бархатной фактурой и перьями, пришитыми вручную стоимостью в 260 тыс. рублей».

Лариса Голубева

Стилист

Лариса Голубева добавила, что фуражкой телеведущая дополнила качественный костюм из дорогой шерсти. Образ, по мнению стилиста, составлен очень продумано: Ксения совместила тренды времени с удобством и элегантностью.