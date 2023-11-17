Образ отца: про деньги и выбор твоего пути

Наставник и дипломированный тренер личностного роста Денис Авдеев в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал о том, какую роль играет отец в жизни ребенка. Он ответил, влияет ли образ отца на выбор жизненного пути и уровень дохода.

Папа, смотри, я делаю это для того, чтобы ты заметил меня

Почему многие дети, выросшие без родителей, повзрослев, стараются их найти? Это наше ДНК, стремление найти свое внутреннее Я. Нам важно не просто понимание, а признание.

«Пример, когда я был маленьким, бабушка повела меня на городской концерт и сказала, что сегодня я впервые увижу отца. Он работал охранником сцены и всё его внимание было приковано туда. Первое заключение, которое я сделал – я должен быть на сцене, чтобы меня увидел папа. Конечно, с годами причины этого вывода были стерты из моей памяти, но осталось стремление к сцене. К 30 годам я уже выступал более десятка раз, включая международные мероприятия и форумы», – рассказывает Денис.

А теперь представьте, это всего лишь один из тысяч выводов, которые приобретает ребенок во время становления личности. Абсолютно любое наше решение и действие продиктовано подобными детскими ситуациями.

Про стабильность, деньги и решения

Дети, в жизни которых отец был фигурой непостоянной, чаще всего не имеют цельную уверенность в своих поступках, выборе жизненного пути. Такие люди часто думают о том, тем ли они занимаются, как их выбор будет отражаться на их жизни, смогу ли я? Достоин ли я этого? Если вас посещают такие мысли, то вам точно необходимо решить этот внутренний запрос.

«Я обрел себя не сразу, долго не мог понять, чем хочу заниматься и какое оно дело всей моей жизни? Метался из стороны в сторону, менял ниши, перепробовал, мне кажется, все, что можно. Да, каждый их моих проектов приносил хорошую прибыль, но не было того самого чувства глубокого удовлетворения, которое доказывает, что ты на правильном пути. Агентство по маркетингу, строительная фирма, риэлторская контора, ремонт бытовой техники — во всех сферах был отличный результат, но это не радовало и не давало ощущения дела жизни. Позднее я нашел своего отца, и мы начали общаться. Никогда бы в это не поверил, но именно воссоединение, принятие отца и наше общение помогло мне понять себя. Я, наконец, принял свой путь, нашел ответы на многие вопросы, которые беспокоили и волновали. Я стал уверенным в своем пути, решении и выборе», – делится Денис.