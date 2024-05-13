О каких заболеваниях может говорить повышенная сонливость: ответ врача-невролога
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Практически каждый человек периодически сталкивается с тем, что ночного отдыха оказывается недостаточно, поэтому в течение дня он пребывает в сонливом состоянии. Однако если это происходит довольно часто, а то и постоянно, то это повод обратиться к врачу О каких болезнях может говорить повышенная сонливость, порталу «Страсти» рассказал Александр Кружалов, невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам эксперта, заболевания, сопровождающиеся сонливостью, достаточно распространены и можно выделить две основные группы. К первой относятся заболевания центральной нервной системы.
За процессы активации, обеспечивающие уровень бодрствования, отвечает 4 образования (ядра) в области гипоталамуса. Их взаимодействие обеспечивает активацию по типу реостата: поворот ручки и мы спим, поворот в другую сторону — мы бодры и работоспособны, недостаточность активации — и мы невнимательны, рассеянны и сонливы. На эти ядра влияют различные факторы: внешние, другие структуры нервной системы, гормоны и т. д., а при определенных болезнях нарушение их работы приводят к недостаточной активации. Как следствие, сонливость и чрезмерно длительный сон, например, так бывает при нарколепсии.
Александр Кружалов
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Другие заболевания ЦНС такие как: болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция с тельцами Леви, также могут приводить к чрезмерной сонливости по тому же принципу.
Еще к первой группе заболеваний, сопровождающихся сонливостью, можно отнести последствия черепно-мозговой травмы. В зависимости от формы и степени тяжести черепно-мозговой травмы может наблюдаться снижение уровня бодрствования: от легкой сонливости до глубокого оглушения или даже комы.
Также в первую группу входят воспалительные инфекционные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит. Они, как и при черепно-мозговой травме, часто сопровождаются изменением уровня сознания и могут отмечается сонливость, оглушения (это синдром нарушенного сознания, который характеризуется значительным повышением порога восприятия всех внешних раздражителей и сонливостью, а также замедленным образованием ассоциаций и затруднением их течения — прим. «Страсти»), кома. Тяжесть состояния зависит от формы заболевания и тяжести его протекания.
Вторая по распространенные группа заболеваний — это эндокринная патология. Одним из самых частых недугов здесь является гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, при котором снижается уровень тиреоидных гормонов или повышается чувствительность организма к ним. Характерные симптомы гипотиреоза: общая слабость, сонливость, снижение когнитивных функций и замедленность мышления.
Другое эндокринное заболевание, сопровождающиеся сонливостью — гипокортицизм. Оно характеризуется недостаточностью функции надпочечников, приводящей к снижению уровня кортизола. Помимо сонливости, болезнь сопровождается общей слабостью, астенией, снижением работоспособности, повышенной чувствительностью к инфекционным заболеваниям.
Сахарный диабет — одно из самых распространенных эндокринологических заболевания, особенно в сочетании с избыточной массой тела, также способствует развитию дневной сонливости.
Сонливость, как дополнительный симптом, также характерна при депрессии. Это одно из самых распространенных и непростых психических заболеваний. Пациенты жалуются на нарушение сна: от бессонницы до чрезмерной сонливости и избыточности сна.
Александр Кружалов
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Говоря о повышенной сонливости, стоит отметить еще несколько заболеваний, где это состояние является одним из симптомов:
— Сонная болезнь. Инфекционное паразитарное тропическое заболевание, передающиеся при укусе мухи Цеце. Во второй фазе развивается поражение нервной системы, проявляющиеся в том числе нарушением сна.
— Герпесвирусная инфекция. Одна из распространенных инфекций, вызванная вирусом Эпштейна-Барр имеет широкий спектр проявлений, одним из которых является синдром хронической усталости. Для него характерна общая слабость, сонливость, астения.
— Анемии. Группа гемотологических заболеваний, при которых нарушается транспортировка кислорода и питательных веществ по крови. Одним из самых частых симптомов является чрезмерная сонливость в течения дня.