О каких заболеваниях может говорить повышенная сонливость: ответ врача-невролога

Другие заболевания ЦНС такие как: болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция с тельцами Леви , также могут приводить к чрезмерной сонливости по тому же принципу.

Еще к первой группе заболеваний, сопровождающихся сонливостью, можно отнести последствия черепно-мозговой травмы. В зависимости от формы и степени тяжести черепно-мозговой травмы может наблюдаться снижение уровня бодрствования: от легкой сонливости до глубокого оглушения или даже комы.

Также в первую группу входят воспалительные инфекционные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит . Они, как и при черепно-мозговой травме, часто сопровождаются изменением уровня сознания и могут отмечается сонливость, оглушения (это синдром нарушенного сознания, который характеризуется значительным повышением порога восприятия всех внешних раздражителей и сонливостью, а также замедленным образованием ассоциаций и затруднением их течения — прим. «Страсти»), кома. Тяжесть состояния зависит от формы заболевания и тяжести его протекания.

Вторая по распространенные группа заболеваний — это эндокринная патология. Одним из самых частых недугов здесь является гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, при котором снижается уровень тиреоидных гормонов или повышается чувствительность организма к ним. Характерные симптомы гипотиреоза: общая слабость, сонливость, снижение когнитивных функций и замедленность мышления.

Другое эндокринное заболевание, сопровождающиеся сонливостью — гипокортицизм . Оно характеризуется недостаточностью функции надпочечников, приводящей к снижению уровня кортизола. Помимо сонливости, болезнь сопровождается общей слабостью, астенией, снижением работоспособности, повышенной чувствительностью к инфекционным заболеваниям.