О каких проблемах со здоровьем могут говорить просветы между зубами: отвечает стоматолог Лосев
Стоматолог Лосев рассказал, о каких проблемах говорят просветы между зубами.
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Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, почему появляются щели между зубами и как можно от них избавиться.
Просветы между зубами возникают по ряду причин. Прежде всего это наследственный фактор. У ребенка может быть так называемая «щель» из-за того, что она есть у родителей или ближайших родственников. К тому же просвет может появиться из-за неправильного положения зубов в полости рта.
Еще одна причина – это потеря зубов. Тогда соседние зубы могут смещаться, что приведет к образованию щели.
Просветы между зубами нередко появляются из-за пародонтита. Он провоцирует не только воспаление десен и кровоточивость, но и подвижность зубного ряда, а также потерю костной ткани, которая поддерживает зубы. Просвет может увеличиваться вследствие резорбции кости (разрушения костной ткани – прим. ред.).
Владимир Лосев
Главный врач клиники «Мегастом»
При неправильном прикусе или окклюзии (соприкосновении верхних и нижних зубов) давление на зубы распределяется неравномерно, что тоже может привести к просветам.
Как утверждает эксперт, чтобы устранить щель между зубами, необходимо для начала обратиться к стоматологу и выявить первопричину. Если просветы вызваны неправильным положением зубов, врач может порекомендовать ортодонтическое лечение, которое включает ношение брекетов, элайнеров или капп.
- Элайнеры используются для коррекции небольших недостатков. Они незаметны при ношении и могут легко сниматься для еды и чистки.
- Капы представляют собой фиксированный протез, который покрывает переднюю часть зубов. Они широко используются для коррекции формы и положения зубов и обладают эстетической привлекательностью.
- Брекеты – это ортодонтическое устройство, которое включает в себя металлические или керамические скобы, соедиенные проволокой. Они прикрепляются к зубам и нуждаются в регулярной коррекции специалистом.
Когда причиной просветов является отсутствие соседних зубов, стоматолог может рекомендовать установку имплантов. Также скорректировать просветы можно при помощи виниров или косметической реставрации.
Просветы между зубами – это повод обратить особое внимание на гигиену полости рта, так как в межзубном пространстве часто скапливается налет, который становится причиной развития кариеса и может привести к потере зуба.
Владимир Лосев
Главный врач клиники «Мегастом»
При наличии просветов между зубами стоматолог может порекомендовать использование специальных зубных щеток (интердентальные щетки), флоссов и ирригатора. Все эти средства помогают удалить остатки пищи и бактерии из межзубного пространства.