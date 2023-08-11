ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 11 августа 2023
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О каких проблемах со здоровьем могут говорить просветы между зубами: отвечает стоматолог Лосев

Стоматолог Лосев рассказал, о каких проблемах говорят просветы между зубами.

О каких проблемах со здоровьем могут говорить просветы между зубами: отвечает стоматолог Лосев

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Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, почему появляются щели между зубами и как можно от них избавиться.

Просветы между зубами возникают по ряду причин. Прежде всего это наследственный фактор. У ребенка может быть так называемая «щель» из-за того, что она есть у родителей или ближайших родственников. К тому же просвет может появиться из-за неправильного положения зубов в полости рта.

Еще одна причина – это потеря зубов. Тогда соседние зубы могут смещаться, что приведет к образованию щели.

Просветы между зубами нередко появляются из-за пародонтита. Он провоцирует не только воспаление десен и кровоточивость, но и подвижность зубного ряда, а также потерю костной ткани, которая поддерживает зубы. Просвет может увеличиваться вследствие резорбции кости (разрушения костной ткани – прим. ред.).

Владимир Лосев

Главный врач клиники «Мегастом»

При неправильном прикусе или окклюзии (соприкосновении верхних и нижних зубов) давление на зубы распределяется неравномерно, что тоже может привести к просветам.

Как утверждает эксперт, чтобы устранить щель между зубами, необходимо для начала обратиться к стоматологу и выявить первопричину. Если просветы вызваны неправильным положением зубов, врач может порекомендовать ортодонтическое лечение, которое включает ношение брекетов, элайнеров или капп.

  1. Элайнеры используются для коррекции небольших недостатков. Они незаметны при ношении и могут легко сниматься для еды и чистки.
  2. Капы представляют собой фиксированный протез, который покрывает переднюю часть зубов. Они широко используются для коррекции формы и положения зубов и обладают эстетической привлекательностью.
  3. Брекеты – это ортодонтическое устройство, которое включает в себя металлические или керамические скобы, соедиенные проволокой. Они прикрепляются к зубам и нуждаются в регулярной коррекции специалистом.

Когда причиной просветов является отсутствие соседних зубов, стоматолог может рекомендовать установку имплантов. Также скорректировать просветы можно при помощи виниров или косметической реставрации.

Просветы между зубами – это повод обратить особое внимание на гигиену полости рта, так как в межзубном пространстве часто скапливается налет, который становится причиной развития кариеса и может привести к потере зуба.

Владимир Лосев

Главный врач клиники «Мегастом»

При наличии просветов между зубами стоматолог может порекомендовать использование специальных зубных щеток (интердентальные щетки), флоссов и ирригатора. Все эти средства помогают удалить остатки пищи и бактерии из межзубного пространства.

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