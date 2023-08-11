О каких проблемах со здоровьем могут говорить просветы между зубами: отвечает стоматолог Лосев

Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, почему появляются щели между зубами и как можно от них избавиться.

Просветы между зубами возникают по ряду причин. Прежде всего это наследственный фактор. У ребенка может быть так называемая «щель» из-за того, что она есть у родителей или ближайших родственников. К тому же просвет может появиться из-за неправильного положения зубов в полости рта.

Еще одна причина – это потеря зубов. Тогда соседние зубы могут смещаться, что приведет к образованию щели.