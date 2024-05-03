Почему люди краснеют, и как избавиться от этой проблемы
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Все люди краснели хотя бы раз в жизни. При этом некоторые редко сталкиваются с этой особенностью, а кто-то постоянно покрывается румянцем. Врач-кардиолог «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», почему возникает гиперемия.
Покраснение кожи лица или гиперемия чаще всего происходит из-за расширения сосудов (капилляров и артериол — прим «Страсти») кожи, что приводит к увеличению их кровенаполнения. Также гиперемия лица может быть вызвана увеличением количества эритроцитов или концентрации гемоглобина в крови. При этом кожа лица не только краснеет, но и становится горячей.
«Гиперемия лица может быть временной и стойкой. Временное покраснение кожи лица может возникнуть при сильных эмоциях, воздействии излучения (ультрафиолетового, рентгеновского), тепла, холода, ветра, а также вследствие физических нагрузок, подъемов артериального давления, мигрени, лихорадки, блашинг-синдрома, при приеме некоторых лекарств: витаминов, сосудорасширяющих средств. У женщин прилив крови в коже лица отмечается при климактерическом синдроме. Гиперемию лица и ощущение жара могут вызывать горячие и острые блюда. Такой же эффект оказывает и алкоголь», — говорит врач.
Но гиперемия может быть и стойкой. В числе причин постоянного покраснения врач выделила следующие:
- Купероз — стойкое расширение мелких капилляров с утолщением и выраженным снижением эластических свойств их стенок, а также застоем крови. Располагаются так называемые «сосудистые звездочки» обычно на носу, щеках и скулах;
- Розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся стойким расширением мелких сосудов кожи, ее утолщением, эритемой (покраснением), наличием высыпаний (папул, пустул, узелков), а также поражением глаз;
- Гиперчувствительная кожа — синдром, включающий в себя субъективные ощущения (зуд, покалывание, жжение в ответ на нейтральные стимулы), покраснение, сухость кожи. Обусловлен гиперреактивностью нервных окончаний в коже и нарушением барьерной функции;
- Стероидная атрофия кожи — локальное истончение, покраснение кожи вследствие длительного использования противовоспалительных мазей, кремов на основе глюкокортикостероидов;
- Дерматит — воспаление кожи, возникающее в результате воздействия внешних (экзогенных) факторов раздражающего или сенсибилизирующего действия. Внешние раздражители могут быть механическими, физическими, химическими, в том числе лекарственными, и биологическими. Среди самых распространенных дерматитов — контактный, атопический, себорейный дерматит, экзема;
- Рубеоз диабетический — покраснение в области лица и шеи у людей с сахарным диабетом, связанное с нарушением сосудосуживающего тонуса, обусловленное диабетической нейропатией;
- Эритроцитоз — состояние, характеризующееся увеличением количества эритроцитов в крови;
- Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором поражается соединительная ткань. Самое распространенное кожное проявление заболевания — высыпания в области скул и спинки носа;
- Митральный стеноз, легочная гипертензия — румянец с синюшным оттенком в области скул, обусловленный повышенным венозным давлением и расширением мелких сосудов.
Реже покраснением лица сопровождаются карциноидный синдром, феохромоцитома и параганглиома, медуллярный рак щитовидной железы, нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, синдром Иценко-Кушинга.