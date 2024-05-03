Почему люди краснеют, и как избавиться от этой проблемы

Все люди краснели хотя бы раз в жизни. При этом некоторые редко сталкиваются с этой особенностью, а кто-то постоянно покрывается румянцем. Врач-кардиолог «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», почему возникает гиперемия.

Покраснение кожи лица или гиперемия чаще всего происходит из-за расширения сосудов (капилляров и артериол — прим «Страсти») кожи, что приводит к увеличению их кровенаполнения. Также гиперемия лица может быть вызвана увеличением количества эритроцитов или концентрации гемоглобина в крови. При этом кожа лица не только краснеет, но и становится горячей.