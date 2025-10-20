Нужно собрать доказательства: могут ли посетители скандального концерта Лепса во Владивостоке вернуть деньги

Григорий Лепс дал концерт во Владивостоке, после которого певца обвинили в неподобающем поведении. Также зрители остались недовольны самим выступлением артиста из-за качества звука и других моментов. Сайт «Страсти» решил узнать, могут ли купившие билеты россияне вернуть деньги, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой.

По словам руководителя юридической компании, организаторы мероприятия должны были оказать услугу, качество которой соответствует договору. Договором в данном случае может считаться концертная программа, афиши, данные о мероприятии в билете или приложении к нему.

Если посетители выступления во Владивостоке нашли какие-либо недостатки, то им необходимо собрать их и предоставить в качестве доказательств. Недостатками могут являться: плохое качество звука, пустая сцена вместо заявленных декораций, отсутствие артиста. В качестве доказательств можно использовать свидетельские показания других посетителей, любая информация из СМИ или социальных сетей, записи звука, фото-, и видеоматериалы.