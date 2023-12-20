Нутрициолог рассказала о вреде строгих диет перед Новым годом
Нутрициолог Калиниченко рассказала об опасности предпраздничных диет .
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Остаются считанные дни до Нового года. Сейчас, как никогда, актуальным становится вопрос – как провести праздники, не набрав в весе? Эксперт-нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рекомендовала заменить предпраздничные диеты на детокс организма.
Как пояснила эксперт, самое вредное и даже иногда опасное – это предпраздничные диеты. В интернете найдется немало советчиков, рекомендующих поголодать большую половину декабря, чтобы потом не отказывать себе на новогоднем застолье. Но затяжное голодание, как и стрессовые диеты, принесут скорее вред, чем будут действительно полезными.
После того, как организм какое-то время недополучает пищу, ему тяжело воспринимать норму еды. Особенно, если вокруг оказывается много вкусных, ароматных яств. В результате от переедания человек приобретает целый набор неприятностей в виде ощущения тяжести в животе, вздутия, повышенной нагрузки на печень, почки, желудочно-кишечный тракт.
Правильная подготовка к праздничному столу
Традиционные новогодние застолья наполнены разнообразными блюдами с большой энергетической плотностью – много жирного, калорийного, углеводного. Но можно сделать не менее привлекательный стол более полезным. Для этого нужно всего лишь убрать некоторые лишние ингредиенты и добавить немного новых.
«Какое новогоднее застолье обходится без салатов? Салаты могут быть разными – вкусными, яркими и красивыми, но без калорийных соусов. Для них подойдут продукты с легко усваиваемым белком и овощами, заправленными оливковым маслом. Хорошие примеры - винегрет, греческий, салат из курицы с яйцом томатами и авокадо. Если вы не представляете Новый год без оливье, то и его можно приготовить полезно. Для этого стоит заменить майонез на нежирный йогурт или сметану, а колбасу – на мясо кролика или индейки».
Надежда Калиниченко
Эксперт нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу
Жирное мясо также является неотъемлемой составляющей застолья. Конечно, лучше было бы удержаться, но если очень хочется – то можно. Только немного, при этом стараясь заедать такие блюда большим количеством овощей и зелени.
Среди напитков на новогоднем столе обычно доминируют алкоголь и газировка. Не стоит упоминать о вреде злоупотребления первым – это факт, известный каждому сознательному человеку. А вот от газированных напитков лучше отказаться совсем – их легко заменяют компоты, морсы и соки с минимальным содержанием сахара.
Советы по предварительной подготовке
В день накануне праздника не следует пренебрегать приемом пищи. Чтобы организм был готов к ночному застолью, не стоит допускать пробелы в обычном графике питания – завтрак, обед, ужин. Главное – потреблять пищу в небольших количествах. Хорошим вариантом для улучшения обмена веществ в организме на 31 декабря будет активная прогулка на свежем воздухе, фитнес или танцевальная тренировка.
Еще один секрет, чтобы избежать переедания – не готовить впрок. Вовсе незачем делать тазики со вкусностями на неделю вперед, чтобы, едва открыв глаза на другой день, сразу идти к холодильнику. Приготовьте столько блюд, сколько будет достаточным для одного застолья.
Если что-то пошло не по плану и все-таки случилось переедание, грамотным решением будет соблюдать следующие рекомендации:
- не ложитесь сразу спать, ведь в горизонтальном положении процессы пищеварения замедляются;
- отдайте предпочтение напиткам, повышающим секрецию желудочного сока - чаю с имбирем или лимоном, натуральному кофе;
- пейте как можно больше воды и, конечно, не забывайте про сорбенты.
Утром на следующий день не следует сразу доедать остатки с новогоднего стола, лучше съесть кашу или белковый омлет. Это позволит избежать тошноты. В обед лучше отдать предпочтение супу, а также овощам и фруктам. Прогулки на свежем воздухе также будут полезны.
Ужин лучше сделать легким. Можно смело есть нежирную рыбу или мясо, но в небольших количествах. Кабачки, брокколи, тыква и другие овощи, богатые клетчаткой, выступят в роли пребиотика - питания для микрофлоры толстого кишечника, необходимого для формирования целостной микрофлоры и хорошей моторной функции ЖКТ.