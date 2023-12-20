Нутрициолог рассказала о вреде строгих диет перед Новым годом

Остаются считанные дни до Нового года. Сейчас, как никогда, актуальным становится вопрос – как провести праздники, не набрав в весе? Эксперт-нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рекомендовала заменить предпраздничные диеты на детокс организма.

Как пояснила эксперт, самое вредное и даже иногда опасное – это предпраздничные диеты. В интернете найдется немало советчиков, рекомендующих поголодать большую половину декабря, чтобы потом не отказывать себе на новогоднем застолье. Но затяжное голодание, как и стрессовые диеты, принесут скорее вред, чем будут действительно полезными.

После того, как организм какое-то время недополучает пищу, ему тяжело воспринимать норму еды. Особенно, если вокруг оказывается много вкусных, ароматных яств. В результате от переедания человек приобретает целый набор неприятностей в виде ощущения тяжести в животе, вздутия, повышенной нагрузки на печень, почки, желудочно-кишечный тракт.

Правильная подготовка к праздничному столу

Традиционные новогодние застолья наполнены разнообразными блюдами с большой энергетической плотностью – много жирного, калорийного, углеводного. Но можно сделать не менее привлекательный стол более полезным. Для этого нужно всего лишь убрать некоторые лишние ингредиенты и добавить немного новых.