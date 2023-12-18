Нутрициолог рассказала, как подготовить желудок к новогоднему застолью
Нутрициолог Калинченко дала советы по подготовке желудка к новогоднему застолью.
© Freepik
Совсем скоро вся страна погрузится в затяжные праздники. Как полагается в России, встреча Нового года одним застольем не ограничивается. Многие начинают отмечать еще до наступления заветного 31 числа, что редко остается без негативных последствий для желудка. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» эксперт нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калинченко рассказала, как подготовить организм к празднованию 2024 года и не навредить здоровью.
Первое и самое главное – продумать меню. Подойти к составлению перечня блюд и закусок нужно предельно ответственно. Точно не стоит класть в продуктовую тележку сладости, содержащие маргарин и любые трансжиры. Употребление данных продуктов вредит организму, даже если вы ограничитесь малым количеством. Также постарайтесь уменьшить количество жирных, острых и жареных блюд, в том числе сладкой выпечки. Обязательно включите в праздничный рацион продукты, богатые клетчаткой - побольше свежих овощей и зелени.
Заботиться о рационе нужно не только в «день икс», а заранее. Примерно за 3-4 дня до застолья старайтесь перейти на низкокалорийное питание. Добавьте в рацион каши, овощи, свежие фрукты, нежирные белковые блюда. Из мяса предпочтительны курица, индейка, кролик и телятина. Не стоит забывать о пользе красной рыбы, богатой омега 3.
«Традиция наготовить еды на год вперед – отголосок дефицитного прошлого. Россияне закупались продуктами впрок и привыкли готовить блюда огромными порциями, которых хватало на неделю. В итоге поедание «прошлогодних» салатов, щедро залитых майонезом, оборачивалось массовыми отравлениями и расстройством пищеварения».
Надежда Калинченко
Эксперт нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу
Сегодня потребности в закупке продуктов нет: торговые центры и магазины работают без выходных. Лучшее решение – приготовить блюда и закуски строго на праздник, рассчитав нужное количество порций для гостей. Что касается салатов, замените привычный майонез на более полезный вариант заправки. В интернете есть большое количество рецептов домашних соусов из греческого йогурта, сметаны и так далее. Тот же майонез можно приготовить в домашних условиях, и он будет намного полезнее и вкуснее покупного.
Не морить себя голодом перед застольем
Многие допускают фатальную ошибку, отказываясь от еды в преддверии праздничного ужина. Не есть весь день, чтобы набить желудок всем подряд ближе к полуночи – очень плохая идея. Делать нужно с точностью наоборот: обязательно позавтракать и не пропускать обед. Таким образом вы оставьте в желудке место для вкусных блюд, но при этом избежите переедания и его негативных последствий.
Заботимся о здоровье заранее
Конечно, думать о пищеварении и питаться правильно нужно не только перед Новым годом. Однако не будет лишним подготовить организм к многочисленным вкусностям с помощью витаминов и БАД. Правда, перед их применением стоит проконсультироваться со специалистом.
Также не стоит забывать пить достаточное количество воды. Перед застольем, во время и, конечно, после праздника. Около 1,5 - 2 литров воды в день - это суточная норма взрослого человека, которая поможет не только в очищении организма, но и в снятии отеков, а также в похудении.
Как быть, если проблемы с пищеварением?
Если у вас диагностированы заболевания ЖКТ, ограничений по питанию значительно больше. Необходимо отказаться от очень жирного, острого, ограничить копчености и соления. Также стоит полностью исключить или хотя бы минимизировать алкогольные напитки.
Для людей с заболеваниями ЖКТ есть более полезные альтернативы. Например, вареную колбасу можно заменить белым куриным мясом или говядиной, майонез – греческим йогуртом или сметаной. Вместо жарки на масле старайтесь запекать, готовить на пару, варить и тушить.
Прием сорбентов
Справляться с негативными последствиями новогоднего застолья помогают адсорбенты. Это вещества, которые способны связывать и выводить токсины, вирусы и бактерии из организма, работая подобно губке. Благодаря этому механизму действия адсорбенты помогают очищать организм от токсинов, нормализуют пищеварение, снижают уровень холестерина и улучшают общее состояние здоровья.
Стоит отметить, что применение, например, полисорба, особенно актуально при отравлениях, интоксикациях, а также для нормализации работы печени и почек. Адсорбенты в сочетании с соблюдением рекомендаций по питанию помогут безопасно восстановить организм после потребления нездоровой пищи и алкоголя на празднике.