Нутрициолог рассказала, как подготовить желудок к новогоднему застолью

Сегодня потребности в закупке продуктов нет: торговые центры и магазины работают без выходных. Лучшее решение – приготовить блюда и закуски строго на праздник, рассчитав нужное количество порций для гостей. Что касается салатов, замените привычный майонез на более полезный вариант заправки. В интернете есть большое количество рецептов домашних соусов из греческого йогурта, сметаны и так далее. Тот же майонез можно приготовить в домашних условиях, и он будет намного полезнее и вкуснее покупного.

Не морить себя голодом перед застольем

Многие допускают фатальную ошибку, отказываясь от еды в преддверии праздничного ужина. Не есть весь день, чтобы набить желудок всем подряд ближе к полуночи – очень плохая идея. Делать нужно с точностью наоборот: обязательно позавтракать и не пропускать обед. Таким образом вы оставьте в желудке место для вкусных блюд, но при этом избежите переедания и его негативных последствий.

Заботимся о здоровье заранее

Конечно, думать о пищеварении и питаться правильно нужно не только перед Новым годом. Однако не будет лишним подготовить организм к многочисленным вкусностям с помощью витаминов и БАД. Правда, перед их применением стоит проконсультироваться со специалистом.

Также не стоит забывать пить достаточное количество воды. Перед застольем, во время и, конечно, после праздника. Около 1,5 - 2 литров воды в день - это суточная норма взрослого человека, которая поможет не только в очищении организма, но и в снятии отеков, а также в похудении.

Как быть, если проблемы с пищеварением?

Если у вас диагностированы заболевания ЖКТ, ограничений по питанию значительно больше. Необходимо отказаться от очень жирного, острого, ограничить копчености и соления. Также стоит полностью исключить или хотя бы минимизировать алкогольные напитки.

Для людей с заболеваниями ЖКТ есть более полезные альтернативы. Например, вареную колбасу можно заменить белым куриным мясом или говядиной, майонез – греческим йогуртом или сметаной. Вместо жарки на масле старайтесь запекать, готовить на пару, варить и тушить.

Прием сорбентов

Справляться с негативными последствиями новогоднего застолья помогают адсорбенты. Это вещества, которые способны связывать и выводить токсины, вирусы и бактерии из организма, работая подобно губке. Благодаря этому механизму действия адсорбенты помогают очищать организм от токсинов, нормализуют пищеварение, снижают уровень холестерина и улучшают общее состояние здоровья.

Стоит отметить, что применение, например, полисорба, особенно актуально при отравлениях, интоксикациях, а также для нормализации работы печени и почек. Адсорбенты в сочетании с соблюдением рекомендаций по питанию помогут безопасно восстановить организм после потребления нездоровой пищи и алкоголя на празднике.