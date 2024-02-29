Нутрициолог предупредила об опасности бананов и назвала самый полезный фрукт

Черешня

При избыточном употреблении она вызывает дискомфорт в желудке, вздутие и газообразование. Черешню, виноград и арбуз нужно есть в очень ограниченном количестве, например, в объеме 100-200 граммов в день.

Банан

В нём содержится очень много крахмала и сахара. Многие люди думают, что в бананах много калия, но кабачок, например, содержит его в гораздо большем количестве. Стоит отметить, что один банан в день не принесет организму никакого вреда, а один зеленый банан — это даже полезно. Однако есть состояния, при которых этот фрукт лучше исключить из рациона. К ним относятся СИБР, СИГР, акне, молочница, вздутие, газообразование и дискомфорт в области поджелудочной железы.

Яблоки и груши

Они содержат в кожуре клетчатку и флавоноиды, что без сомнения, полезно. Однако соотношение глюкозы и фруктозы, которое содержится в этих фруктах, действует пагубно на организм. Дело в том, что фруктозы в них гораздо больше, из-за чего она не усваивается и вредит печени.

ТОП-3 полезных фрукта

На третьем месте находится гранат. Он полезен за счет содержания фосфора, кальция и магния, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Более того, гранат и его косточки хорошо восстанавливают организм после перенесенного ковида. Однако следует отметить, что гранат содержит достаточно высокое количество фруктозы, поэтому не стоит есть его килограммами и готовить из него фреши. Также этот фрукт содержат витамин C, поэтому в зимний сезон является прекрасным десертом для укрепления иммунитета и профилактики простуд.

Второе место занимает лимон, который за счет лимонной кислоты поднимает кислотность желудочного сока. Это очень важно, так как у большинства людей она понижена.

Лимон также создает щелочную среду в кишечнике, которая обеспечивает здоровье системы пищеварения. В связи с этим очень полезной привычкой является пить воду с лимоном.

Первое, почётное место в рейтинге самых полезных фруктов занимает папайя. Она содержит в своем составе папаин — пищеварительный фермент, который входит в большинство нутрицевтиков. При этом папайя — несладкий фрукт, её рекомендовано есть за 15-20 минут до еды, чтобы подготовить свой желудочно-кишечный тракт к основному приему пищи.