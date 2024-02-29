Нутрициолог предупредила об опасности бананов и назвала самый полезный фрукт
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Все говорят о пользе фруктов из-за содержания в них большого количества витаминов и минералов. Но так ли это на самом деле? Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала сайту «Страсти» о пользе и скрытом вреде фруктов, которые все так любят и часто добавляют в свой рацион.
ТОП-5 вредных фруктов
Виноград
Он содержит очень много фруктозы. Человеческий организм не может перерабатывать ее избыточное количество, поэтому после винограда часто возникают вздутие, газообразование и другие неприятные симптомы.
Виноград, как и другие фрукты с избытком фруктозы, следует употреблять до 16:00 часов, а лучше в первой половине дня, так как он повышает аппетит. Также не стоит его есть в виде перекуса или отдельного приема пищи — виноград еще сильнее повысит уровень сахара в крови. По этой причине людям с инсулинорезистентностью, диабетом, проблемами печени и почек обязательно нужно ограничивать потребление винограда.
«По этой ягоде можно в целом оценить переносимость фруктозы. Если сразу после употребления самочувствие ухудшилось, значит организм плохо ее переносит. Это не значит, что нужно навсегда отказаться от винограда, достаточно просто есть понемногу».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Арбуз
На фоне других фруктов и ягод он содержит много фруктозы и минимальное количество питательных веществ. Например, среди них витамины группы B и витамин С, однако вред от фруктозы перебивает их пользу. Самый главный плюс арбуза — большое количество воды.
Эту ягоду, как и виноград, не следует есть в виде перекуса или отдельного приема пищи, а также в больших количествах. Так он может значительно повысить уровень сахара в крови. В идеале есть 1-2 кусочка арбуза через 20 минут после основного приёма пищи. Употреблять половину арбуза за раз или сидеть на арбузных диетах ни в коем случае не стоит.
Многие считают, что при проблемах с почками помогает арбуз, так как он обладает мочегонным действием. Это всего лишь миф. Мочегонные препараты обычно используют при почечной недостаточности, патологии печени и гипертонической болезни. Все эти три состояния исключают употребление арбуза, и ни в коем случае не нужно использовать его как мочегонное средство. Для восполнения жидкости в организме лучше пить воду.
Черешня
При избыточном употреблении она вызывает дискомфорт в желудке, вздутие и газообразование. Черешню, виноград и арбуз нужно есть в очень ограниченном количестве, например, в объеме 100-200 граммов в день.
Банан
В нём содержится очень много крахмала и сахара. Многие люди думают, что в бананах много калия, но кабачок, например, содержит его в гораздо большем количестве. Стоит отметить, что один банан в день не принесет организму никакого вреда, а один зеленый банан — это даже полезно. Однако есть состояния, при которых этот фрукт лучше исключить из рациона. К ним относятся СИБР, СИГР, акне, молочница, вздутие, газообразование и дискомфорт в области поджелудочной железы.
Яблоки и груши
Они содержат в кожуре клетчатку и флавоноиды, что без сомнения, полезно. Однако соотношение глюкозы и фруктозы, которое содержится в этих фруктах, действует пагубно на организм. Дело в том, что фруктозы в них гораздо больше, из-за чего она не усваивается и вредит печени.
ТОП-3 полезных фрукта
На третьем месте находится гранат. Он полезен за счет содержания фосфора, кальция и магния, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Более того, гранат и его косточки хорошо восстанавливают организм после перенесенного ковида. Однако следует отметить, что гранат содержит достаточно высокое количество фруктозы, поэтому не стоит есть его килограммами и готовить из него фреши. Также этот фрукт содержат витамин C, поэтому в зимний сезон является прекрасным десертом для укрепления иммунитета и профилактики простуд.
Второе место занимает лимон, который за счет лимонной кислоты поднимает кислотность желудочного сока. Это очень важно, так как у большинства людей она понижена.
Лимон также создает щелочную среду в кишечнике, которая обеспечивает здоровье системы пищеварения. В связи с этим очень полезной привычкой является пить воду с лимоном.
Первое, почётное место в рейтинге самых полезных фруктов занимает папайя. Она содержит в своем составе папаин — пищеварительный фермент, который входит в большинство нутрицевтиков. При этом папайя — несладкий фрукт, её рекомендовано есть за 15-20 минут до еды, чтобы подготовить свой желудочно-кишечный тракт к основному приему пищи.
«Чтобы не нанести вред здоровью, нужно, в первую очередь, ориентироваться на свое состояние и есть фрукты в меру. В этом случае удастся и получить достаточное количество, витаминов и минералов, и сохранить нормальную работу организма».
Анна Воробьева
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»