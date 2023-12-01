Нутрициолог назвала продукты, которые помогают быстрее справиться с простудой
Нутрициолог Ксения Чёрная составила список полезных при простуде продуктов.
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Существует ряд пищевых компонентов, которые облегчают течение болезни и стимулируют работу иммунной системы. Подробнее о продуктах, в которых они содержатся, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная.
«Во время болезни стоит сделать упор на пищевые ингредиенты, которые обладают противовирусными и антибактериальными свойствами и укрепляют иммунную систему. Они помогут справиться с инфекцией, предотвратить развитие осложнений и выздороветь быстрее».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Витамины и минералы
Это первое, в чем нуждается организм, чтобы справиться с недугом. Особенно ценны витамины, которые влияют на состояние иммунитета. Прежде всего — витамин С, который обладает антиоксидантным, противовоспалительным, иммуностимулирующим и бронхолитическим действием. Из продуктов-источников аскорбиновой кислоты необходимо ежедневно употреблять:
- черную смородину (можно замороженную);
- квашеную капусту;
- настой шиповника;
- сладкий красный перец.
Витамин А обладает иммуностимулирующим действием и поддерживает способность клеток организма справляться с различными инфекциями. Пищевые источники витамина А:
- масло печени трески;
- печень;
- желток яйца;
- масло топленое.
В простудный период следует вводить в рацион продукты, богатые бета-каротином:
- морковь;
- спаржу;
- свеклу:
- брокколи;
- розовый грейпфрут;
- тыкву;
- мандарины;
- батат.
Витамин В2 (рибофлавин) улучшает состояние клеточного иммунитета, участвуя в тканевом дыхании. В большом количестве он содержится в:
- печени и других субпродуктах;
- миндале;
- яйцах;
- икре;
- брокколи и другая капуста;
- спарже.
Витамин В6 улучшает иммунитет, прежде всего, за счет активного участия в белковом обмене. Пищевые источники витамина:
- мясо;
- цыпленок;
- яйцо;
- рыба;
- печень;
- брокколи;
- замоченные орехи;
- проростки пшеницы;
- шпинат;
- авокадо;
- морковь.
Витамин D повышает иммунную защиту организма. Его пищевые источники:
- жир из печени рыб и морских животных;
- лосось;
- сельдь;
- скумбрия;
- икра;
- тунец;
- яйцо.
Не стоит забывать об овощах, зелени и фруктах. Особенно стоит обратить внимание на овощи, которые созревают осенью. Например, тыква очень богата калием, натрием, фосфором, кальцием и магнием.
Продукты, богатые белком
При недостатке белка нарушается синтез пищеварительных ферментов, антител, снижается бактерицидная активность сыворотки крови. Поэтому суточное количество белков при простудах должно составлять не менее 1 г/кг массы тела. При этом желательно, чтобы это были животные белки, поскольку в растительных отсутствуют некоторые аминокислоты. Их недостаток может привести к нарушению защитных способностей организма. В качестве источников животного белка используют:
- разные сорта рыбы (жирные и нежирные);
- птица;
- мясо;
- яйца.
Кроме того, необходимо обогащать рацион продуктами, богатыми глутатионом. Он усиливает активность иммунной системы и является мощным антиоксидантом. В больших количествах он содержится в следующих продуктах:
- чеснок;
- лук;
- телятина;
- шпинат;
- брокколи;
- брюссельская капуста;
- спаржа;
- миндаль;
- грецкие орехи.
Поддержка водного баланса
«Для правильной теплоотдачи и процессов детоксикации необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Вместе с повышением температуры усиливается потоотделение, которое способствует выведению токсических продуктов через кожу. Обильный питьевой режим активизирует и работу почек, что также выводит токсины».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Эти несложные рекомендации помогут быстрее справиться с инфекциями и вернуть здоровое, энергичное состояние.