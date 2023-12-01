ЭКСКЛЮЗИВЫ
04:00, 01 декабря 2023
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Нутрициолог назвала продукты, которые помогают быстрее справиться с простудой

Нутрициолог Ксения Чёрная составила список полезных при простуде продуктов.

Нутрициолог назвала продукты, которые помогают быстрее справиться с простудой

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Существует ряд пищевых компонентов, которые облегчают течение болезни и стимулируют работу иммунной системы. Подробнее о продуктах, в которых они содержатся, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная.

«Во время болезни стоит сделать упор на пищевые ингредиенты, которые обладают противовирусными и антибактериальными свойствами и укрепляют иммунную систему. Они помогут справиться с инфекцией, предотвратить развитие осложнений и выздороветь быстрее».

Ксения Чёрная

Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»

Витамины и минералы

Это первое, в чем нуждается организм, чтобы справиться с недугом. Особенно ценны витамины, которые влияют на состояние иммунитета. Прежде всего — витамин С, который обладает антиоксидантным, противовоспалительным, иммуностимулирующим и бронхолитическим действием. Из продуктов-источников аскорбиновой кислоты необходимо ежедневно употреблять:

  • черную смородину (можно замороженную);
  • квашеную капусту;
  • настой шиповника;
  • сладкий красный перец.

Витамин А обладает иммуностимулирующим действием и поддерживает способность клеток организма справляться с различными инфекциями. Пищевые источники витамина А:

  • масло печени трески;
  • печень;
  • желток яйца;
  • масло топленое.

В простудный период следует вводить в рацион продукты, богатые бета-каротином:

  • морковь;
  • спаржу;
  • свеклу:
  • брокколи;
  • розовый грейпфрут;
  • тыкву;
  • мандарины;
  • батат.

Витамин В2 (рибофлавин) улучшает состояние клеточного иммунитета, участвуя в тканевом дыхании. В большом количестве он содержится в:

  • печени и других субпродуктах;
  • миндале;
  • яйцах;
  • икре;
  • брокколи и другая капуста;
  • спарже.

Витамин В6 улучшает иммунитет, прежде всего, за счет активного участия в белковом обмене. Пищевые источники витамина:

  • мясо;
  • цыпленок;
  • яйцо;
  • рыба;
  • печень;
  • брокколи;
  • замоченные орехи;
  • проростки пшеницы;
  • шпинат;
  • авокадо;
  • морковь.

Витамин D повышает иммунную защиту организма. Его пищевые источники:

  • жир из печени рыб и морских животных;
  • лосось;
  • сельдь;
  • скумбрия;
  • икра;
  • тунец;
  • яйцо.

Не стоит забывать об овощах, зелени и фруктах. Особенно стоит обратить внимание на овощи, которые созревают осенью. Например, тыква очень богата калием, натрием, фосфором, кальцием и магнием.

Продукты, богатые белком

При недостатке белка нарушается синтез пищеварительных ферментов, антител, снижается бактерицидная активность сыворотки крови. Поэтому суточное количество белков при простудах должно составлять не менее 1 г/кг массы тела. При этом желательно, чтобы это были животные белки, поскольку в растительных отсутствуют некоторые аминокислоты. Их недостаток может привести к нарушению защитных способностей организма. В качестве источников животного белка используют:

  • разные сорта рыбы (жирные и нежирные);
  • птица;
  • мясо;
  • яйца.

Кроме того, необходимо обогащать рацион продуктами, богатыми глутатионом. Он усиливает активность иммунной системы и является мощным антиоксидантом. В больших количествах он содержится в следующих продуктах:

  • чеснок;
  • лук;
  • телятина;
  • шпинат;
  • брокколи;
  • брюссельская капуста;
  • спаржа;
  • миндаль;
  • грецкие орехи.

Поддержка водного баланса

«Для правильной теплоотдачи и процессов детоксикации необходимо увеличить количество потребляемой жидкости. Вместе с повышением температуры усиливается потоотделение, которое способствует выведению токсических продуктов через кожу. Обильный питьевой режим активизирует и работу почек, что также выводит токсины».

Ксения Чёрная

Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»

Эти несложные рекомендации помогут быстрее справиться с инфекциями и вернуть здоровое, энергичное состояние.

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