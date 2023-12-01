Нутрициолог назвала продукты, которые помогают быстрее справиться с простудой

Витамины и минералы

Это первое, в чем нуждается организм, чтобы справиться с недугом. Особенно ценны витамины, которые влияют на состояние иммунитета. Прежде всего — витамин С, который обладает антиоксидантным, противовоспалительным, иммуностимулирующим и бронхолитическим действием. Из продуктов-источников аскорбиновой кислоты необходимо ежедневно употреблять:

черную смородину (можно замороженную);

квашеную капусту;

настой шиповника;

сладкий красный перец.

Витамин А обладает иммуностимулирующим действием и поддерживает способность клеток организма справляться с различными инфекциями. Пищевые источники витамина А:

масло печени трески;

печень;

желток яйца;

масло топленое.

В простудный период следует вводить в рацион продукты, богатые бета-каротином:

морковь;

спаржу;

свеклу:

брокколи;

розовый грейпфрут;

тыкву;

мандарины;

батат.

Витамин В2 (рибофлавин) улучшает состояние клеточного иммунитета, участвуя в тканевом дыхании. В большом количестве он содержится в:

печени и других субпродуктах;

миндале;

яйцах;

икре;

брокколи и другая капуста;

спарже.

Витамин В6 улучшает иммунитет, прежде всего, за счет активного участия в белковом обмене. Пищевые источники витамина:

мясо;

цыпленок;

яйцо;

рыба;

печень;

брокколи;

замоченные орехи;

проростки пшеницы;

шпинат;

авокадо;

морковь.

Витамин D повышает иммунную защиту организма. Его пищевые источники:

жир из печени рыб и морских животных;

лосось;

сельдь;

скумбрия;

икра;

тунец;

яйцо.

Не стоит забывать об овощах, зелени и фруктах. Особенно стоит обратить внимание на овощи, которые созревают осенью. Например, тыква очень богата калием, натрием, фосфором, кальцием и магнием.

Продукты, богатые белком

При недостатке белка нарушается синтез пищеварительных ферментов, антител, снижается бактерицидная активность сыворотки крови. Поэтому суточное количество белков при простудах должно составлять не менее 1 г/кг массы тела. При этом желательно, чтобы это были животные белки, поскольку в растительных отсутствуют некоторые аминокислоты. Их недостаток может привести к нарушению защитных способностей организма. В качестве источников животного белка используют:

разные сорта рыбы (жирные и нежирные);

птица;

мясо;

яйца.

Кроме того, необходимо обогащать рацион продуктами, богатыми глутатионом. Он усиливает активность иммунной системы и является мощным антиоксидантом. В больших количествах он содержится в следующих продуктах:

чеснок;

лук;

телятина;

шпинат;

брокколи;

брюссельская капуста;

спаржа;

миндаль;

грецкие орехи.

Поддержка водного баланса