Нутрициолог назвала популярный в России фрукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Яблоки — самый популярный в мире фрукт, который пришёл в Россию из Центральной Азии. Каждый человек наверняка слышал о том, что они обладают множеством полезных свойств для здоровья, однако не для всех этот фрукт одинаково полезен. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Чёрная) рассказала сайту «Страсти» о пользе и вреде яблок.

Полезные свойства яблок

Во-первых, яблоки помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что в их составе содержится высокий уровень растительных волокон, которые снижают показатели холестерина в крови. Стоит отметить, что яблоки также наделены большим количеством полифенолов, которые являются мощными антиоксидантами, способными защитить клетки сердца от окислительного стресса. Исследования показали, что флавоноиды в яблоках снижают риск инсульта на 20%.

Кроме того, цельные яблоки полезны для здоровья головного мозга. Нейромедиатор ацетилхолин играет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. Он участвует в процессах памяти, внимания, мышечного сокращения и других важных процессах. С возрастом уровень ацетилхолина снижается, и недостаток приводит к различным когнитивным нарушениям.

Учёные установили, что при регулярном употреблении яблок и яблочного сока уровень ацетилхолина повышается, что способствует предотвращению развития болезни Альцгеймера.

Также, в кожице яблок содержится флавоноид кверцетин, который придаёт этому фрукту иммуномодулирующий и противовоспалительный эффект. В связи с этим снижается риск развития бронхиальной астмы и различных аллергических состояний. Также в яблоках содержится много антиоксидантов, которые защищают ткани лёгких от окислительного стресса. Одна четвертинка яблока в день позволяет снизить развитие бронхиальной астмы на 10%.