Нутрициолог назвала популярный в России фрукт, защищающий от болезни Альцгеймера
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Яблоки — самый популярный в мире фрукт, который пришёл в Россию из Центральной Азии. Каждый человек наверняка слышал о том, что они обладают множеством полезных свойств для здоровья, однако не для всех этот фрукт одинаково полезен. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Чёрная) рассказала сайту «Страсти» о пользе и вреде яблок.
Полезные свойства яблок
Во-первых, яблоки помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что в их составе содержится высокий уровень растительных волокон, которые снижают показатели холестерина в крови. Стоит отметить, что яблоки также наделены большим количеством полифенолов, которые являются мощными антиоксидантами, способными защитить клетки сердца от окислительного стресса. Исследования показали, что флавоноиды в яблоках снижают риск инсульта на 20%.
Кроме того, цельные яблоки полезны для здоровья головного мозга. Нейромедиатор ацетилхолин играет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. Он участвует в процессах памяти, внимания, мышечного сокращения и других важных процессах. С возрастом уровень ацетилхолина снижается, и недостаток приводит к различным когнитивным нарушениям.
Учёные установили, что при регулярном употреблении яблок и яблочного сока уровень ацетилхолина повышается, что способствует предотвращению развития болезни Альцгеймера.
Также, в кожице яблок содержится флавоноид кверцетин, который придаёт этому фрукту иммуномодулирующий и противовоспалительный эффект. В связи с этим снижается риск развития бронхиальной астмы и различных аллергических состояний. Также в яблоках содержится много антиоксидантов, которые защищают ткани лёгких от окислительного стресса. Одна четвертинка яблока в день позволяет снизить развитие бронхиальной астмы на 10%.
Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счёт противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10%.
Главной пользой яблок является положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. В них содержится много пектина, желеобразующего вещества растительного происхождения. Пектин благоприятен для кишечника, за счет небольших волокон очищает его и улучшает работу.
«Предпочтительнее выбирать зеленые яблоки и есть их в сезон. Тогда можно получить больше питательных веществ, в том числе витамины С и К. К зиме они разрушаются, поэтому не в сезонное время из яблок можно получить в основном диетические волокна. Зелёные яблоки также являются низкокалорийным продуктом, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом. Они могут быть идеальной закуской или добавкой к салатам и десертам».
Ксения Глинкина (Чёрная)
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Кому противопоказаны яблоки
Яблоки не следует есть людям с непереносимостью фруктозы — естественного сахара. У них могут возникнуть желудочные боли, вздутие, диарея и другие симптомы. Поэтому есть их стоит с большой осторожностью или совсем исключить из рациона.
У некоторых людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит или язва, воспаление кишечника, употребление сырых яблок также будет противопоказано. Они могут вызвать обострение симптомов — изжогу, боль и дискомфорт.
Чтобы не навредить здоровью и не усилить уже существующие неприятные симптомы, важно учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости консультироваться с врачом перед включением яблок в рацион питания.