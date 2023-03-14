Нутрициолог Наталья Зубарева назвала продукты, которые нельзя есть при сезонной аллергии

Аллергия на весну – разве так бывает? Еще как, ведь уже в середине апреля пыльца ольхи, березы, ясеня, клена и других деревьев, и растений начинает витать в воздухе. Всего порядка сотни представителей флоры могут быть аллергенами, и чем мельче их пыльца, тем она более опасна. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала сайту-изданию «Страсти», как можно помочь организму справиться с сезонной аллергией, изменив питание.

Вообще, по словам специалиста, уже сейчас можно начать работать над снижением риска сезонной аллергии . Вероятность ее возникновения и яркого проявления увеличивают хронические воспалительные процессы, алкогольная и пищевая чувствительность, особенно повышенная чувствительность к лактозе, употребление таких продуктов как вино и копчености. Также среди факторов развития аллергии – дисбактериоз кишечника, избыток эстрогена, дефицит витамина B6 и прогестерона, прием гормональных противозачаточных средств, поскольку они вызывают избыток эстрогена и дефицит прогестерона.

«Как вы можете заподозрить по «гормональному следу», сезонной аллергии именно по этой причине больше подвержены женщины», - подчеркивает Зубарева.

Но здесь стоит также обратить внимание на гормон гистамин – при наличии ряда патологических процессов в организме или при употреблении некоторых продуктов он начинает синтезироваться слишком активно. Это вызывает неблагоприятную реакцию, схожую с реакцией на аллерген. Симптомы могут включать : диарею, головную боль, синуситы (заложенность, насморк, чихание или проблемы с обонянием), зуд или слезотечение, астму, низкое кровяное давление, аритмию (учащенное, медленное или нерегулярное сердцебиение), крапивницу, сыпь и приливы.

То есть, подчеркивает Наталья Зубарева, возможно, у вас не сезонная аллергия, а похожая по симптомам реакция на продукты, к которым у вас непереносимость, или на продукты с высоким содержанием гистамина: ферментированные сыры, вяленая ветчина и говяжьи сосиски, сельдь, хамса, лосось, тунец, сардины, шпинат, свиная печень, вино и пиво. Также выброс гистамина повышают арахис, цитрусовые, большинство специй, яйца, свинина (особенно жареная), морепродукты, манго, красная слива, папайя, авокадо, бананы, виноград, шоколад, квашеные продукты, чайный гриб, соленья, тофу, йогурт, пахта и кефир.