Нутрициолог Наталья Зубарева назвала продукты, которые нельзя есть при сезонной аллергии
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Аллергия на весну – разве так бывает? Еще как, ведь уже в середине апреля пыльца ольхи, березы, ясеня, клена и других деревьев, и растений начинает витать в воздухе. Всего порядка сотни представителей флоры могут быть аллергенами, и чем мельче их пыльца, тем она более опасна. Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала сайту-изданию «Страсти», как можно помочь организму справиться с сезонной аллергией, изменив питание.
Вообще, по словам специалиста, уже сейчас можно начать работать над снижением риска сезонной аллергии. Вероятность ее возникновения и яркого проявления увеличивают хронические воспалительные процессы, алкогольная и пищевая чувствительность, особенно повышенная чувствительность к лактозе, употребление таких продуктов как вино и копчености. Также среди факторов развития аллергии – дисбактериоз кишечника, избыток эстрогена, дефицит витамина B6 и прогестерона, прием гормональных противозачаточных средств, поскольку они вызывают избыток эстрогена и дефицит прогестерона.
«Как вы можете заподозрить по «гормональному следу», сезонной аллергии именно по этой причине больше подвержены женщины», - подчеркивает Зубарева.
Но здесь стоит также обратить внимание на гормон гистамин – при наличии ряда патологических процессов в организме или при употреблении некоторых продуктов он начинает синтезироваться слишком активно. Это вызывает неблагоприятную реакцию, схожую с реакцией на аллерген. Симптомы могут включать: диарею, головную боль, синуситы (заложенность, насморк, чихание или проблемы с обонянием), зуд или слезотечение, астму, низкое кровяное давление, аритмию (учащенное, медленное или нерегулярное сердцебиение), крапивницу, сыпь и приливы.
То есть, подчеркивает Наталья Зубарева, возможно, у вас не сезонная аллергия, а похожая по симптомам реакция на продукты, к которым у вас непереносимость, или на продукты с высоким содержанием гистамина: ферментированные сыры, вяленая ветчина и говяжьи сосиски, сельдь, хамса, лосось, тунец, сардины, шпинат, свиная печень, вино и пиво. Также выброс гистамина повышают арахис, цитрусовые, большинство специй, яйца, свинина (особенно жареная), морепродукты, манго, красная слива, папайя, авокадо, бананы, виноград, шоколад, квашеные продукты, чайный гриб, соленья, тофу, йогурт, пахта и кефир.
Первым делом, конечно, нужно выяснить, что именно вами происходит. Намерено не привожу список анализов, потому что это вопрос серьезный, обследование нужно комплексное и заниматься самодиагностикой и самолечением ни в коем случае нельзя. Но при этом вы совершенно точно можете улучшить ситуацию, скорректировав свой рацион в сторону продуктов с низким содержанием гистамина.
Наталья Зубарева
Нутрициолог, основательница клиники «Доктора Зубаревой»
Продукты «низкогистаминные»: белый рис, просо, орехи кешью, макадамия, семена чиа, свежие или припущенные ростки фасоли, брокколи, огурцы, редис, листья салата, петрушка, тыква, картофель, лук, морковь, капуста, цуккини, каперсы свежие, травы съедобные (кроме шпината).
Также в рационе должны быть правильные жиры: кокос, ГХИ, оливковое, конопляное масло, масло макадамии, авокадо. Свежие белковые продукты: отварное свежее мясо (кроме свинины и любых колбас), птица, отварная свежая рыба и яйца (утиные).
«Обязательно обращайте внимание на свежесть продуктов, это не менее важное условие диеты, чем сам список исключенных и разрешенных продуктов», - заключила нутрициолог.