Нутрициолог Глинкина предупредила о мочегонном и слабительном эффекте огурцов
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В летний сезон особенно хочется съесть побольше огурцов. Этот популярный в России овощ на 97% состоит из воды и прекрасно утоляет жажду в жаркие дни. Но не все так просто. Оказывается, огурцы могут и навредить здоровью. Об этом сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, эксперт по нутригенетике, натуропат и сооснователь Академии «PRO Здоровье» Ксения Глинкина (Черная).
Огурец является самым низкокалорийным овощем и содержит много воды. В нем также есть витамины и минералы, такие как витамины К и С, калий, магний и другие. Однако большую ценность огурцы имеют именно с точки зрения насыщения водой. Это хорошо влияет на здоровье и качество кожи, улучшает пищеварение и немного снижает уровень воспаления.
Некоторые люди могут испытывать непереносимость огурцов. Например, из-за аллергии на определенные вещества, преимущественно в косточках.
Особенно осторожными необходимо быть с огурцами из магазинов – они могут содержать остатки пестицидов или бактерии, если не были тщательно вымыты перед употреблением.
В остальном, огурцы являются полезными и безопасными овощами, их употребление рекомендуется в рамках разнообразного и здорового питания.
Главный плюс этого овоща — низкая калорийность (15 ккал в 100 г), поэтому можно не бояться съесть много за один раз. Однако нужно иметь в виду, что он усиливает аппетит. Поэтому тем, у кого проблемы с весом, огурцы лучше не есть перед едой.
Они также стимулируют выработку желудочного сока, желчи, обладают мочегонным и легким слабительным эффектом. Поэтому огурцы полезны при отеках и запорах.
Особенно много в огурцах калия, который важен для здоровья сердца и сосудов, в том числе для нормального сердечного ритма и давления. Также калий необходим для передачи нервных импульсов и поддержания водно-солевого баланса.
«Лучше есть огурцы свежими. Выбирайте плотные и хрустящие. Их лучше есть вместе с кожицей, поскольку именно она богата полезными веществами и клетчаткой».
Ксения Глинкина (Черная)
Нутрициолог, эксперт по нутригенетике, натуропат и сооснователь Академии «PRO Здоровье»