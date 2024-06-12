Нутрициолог Глинкина предупредила о мочегонном и слабительном эффекте огурцов

Особенно осторожными необходимо быть с огурцами из магазинов – они могут содержать остатки пестицидов или бактерии, если не были тщательно вымыты перед употреблением.

В остальном, огурцы являются полезными и безопасными овощами, их употребление рекомендуется в рамках разнообразного и здорового питания.

Главный плюс этого овоща — низкая калорийность (15 ккал в 100 г), поэтому можно не бояться съесть много за один раз. Однако нужно иметь в виду, что он усиливает аппетит. Поэтому тем, у кого проблемы с весом, огурцы лучше не есть перед едой.

Они также стимулируют выработку желудочного сока, желчи, обладают мочегонным и легким слабительным эффектом. Поэтому огурцы полезны при отеках и запорах.

Особенно много в огурцах калия, который важен для здоровья сердца и сосудов, в том числе для нормального сердечного ритма и давления. Также калий необходим для передачи нервных импульсов и поддержания водно-солевого баланса.