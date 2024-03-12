Нутрициолог Чёрная назвала причины возникновения и способы борьбы с отёками

Задержка воды в организме происходит по разным причинам. Однако чаще всего это защитная реакция тела на процессы, которые не должны в нем происходить. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала сайту «Страсти» о главных причинах отёков и поделилась, как эффективно от них избавиться.

Отёки — симптом патологических состояний, при которых жидкость в избытке накапливается в тканях и полостях организма. Чтобы самостоятельно распознать отёк, нужно надавить на несколько секунд на область тела с накопившиеся жидкостью – на этом месте останется ямка, которая исчезнет не сразу.

Причины отёков

Наиболее распространенной является задержка жидкости вследствие неправильного питания и сидячего образа жизни. Реже – из-за гормональных изменений и некоторых заболеваний. Разберем некоторые из них.

Дисбаланс электролитов и обезвоживание. Соли в организме обеспечивают правильное распределение воды. Если они находятся в дефиците, в избытке, или нарушено их соотношение друг к другу, жидкость перераспределяется и задерживается – возникают отеки.