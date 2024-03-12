Нутрициолог Чёрная назвала причины возникновения и способы борьбы с отёками
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Задержка воды в организме происходит по разным причинам. Однако чаще всего это защитная реакция тела на процессы, которые не должны в нем происходить. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала сайту «Страсти» о главных причинах отёков и поделилась, как эффективно от них избавиться.
Отёки — симптом патологических состояний, при которых жидкость в избытке накапливается в тканях и полостях организма. Чтобы самостоятельно распознать отёк, нужно надавить на несколько секунд на область тела с накопившиеся жидкостью – на этом месте останется ямка, которая исчезнет не сразу.
Причины отёков
Наиболее распространенной является задержка жидкости вследствие неправильного питания и сидячего образа жизни. Реже – из-за гормональных изменений и некоторых заболеваний. Разберем некоторые из них.
Дисбаланс электролитов и обезвоживание. Соли в организме обеспечивают правильное распределение воды. Если они находятся в дефиците, в избытке, или нарушено их соотношение друг к другу, жидкость перераспределяется и задерживается – возникают отеки.
«Часто это можно наблюдать после потребления очень солёной пищи и при недостатке воды. В этом случае обезвоживанию сопутствует относительное повышение содержания солей, которое и вызывает задержку жидкости. Также отеки возникают при проблемах с почками, так как в этом случае нарушается солевой обмен».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Лимфатический отек. При повреждении или закупорке лимфатических сосудов отток лимфы затрудняется, и она накапливается в тканях, вызывая отек. Это часто происходит при низкой физической активности и недостаточном потреблении жидкости.
Некоторая пища. Сахар и все рафинированные углеводы, а также молочная продукция повышают уровень глюкозы и инсулина, из-за чего возникают отеки.
Недостаток белка в рационе. Когда уровень белка в крови снижается, он не может удерживать жидкость в сосудах. Тогда вода начинает скапливаться в тканях и вызывать отечность.
Аллергические реакции на пищу и лекарства. Они часто сопровождаются не только высыпаниями, покраснением и зудом, но и отеком. Один из самых опасных вариантов – отек Квинке в области дыхательных путей.
Как избавиться от отёков
Пить больше воды. Для людей с нормальным весом необходимый объем можно рассчитать по формуле: на 30 кг массы тела – 1 литр воды. Расчет не учитывает потребление супов, соков, чая, кофе и другого жидкого питания. Если человек имеет избыточный вес, ему в сутки нужно выпивать не меньше двух литров воды, примерно 8-10 стаканов.
При отеках, вызванных обезвоживанием и недостатком соли, лучше пить минеральную воду или кокосовую.
Не злоупотреблять соленой пищей. Чаще задержка жидкости возникает из-за потребления соленой пищи. Соль задерживает лишнюю воду в организме и способствует формированию отёчности.
Исключить быстрые углеводы из рациона. Сахар, булки, печенья и конфеты также задерживают жидкость в организме, как и соль.
Делать лимфодренажный массаж или массаж роллером, камнями гуаша. Это активирует движение лимфы и предотвращает отеки.
Больше двигаться. Ходьба или упражнения для ног стимулируют кровообращение и улучшают отток излишков жидкости. При длительном нахождении сидя или стоя стоит регулярно менять позу, чаще вставать и делать разминку.
Увеличить количество потребляемого белка: яиц, мяса, костных бульонов и морепродуктов.
Высыпаться. Важно полноценно спать 7-8 часов, чтобы дать восстановиться всем системам в организме. В том числе, регулирующим водно-солевой обмен.
Чтобы эффективно решить проблему отеков, крайне важно исходить из причин их появления и работать именно с ними. Чаще всего это связано с неправильными привычками, питанием и образом жизни – в этих случаях простые рекомендации выше приведут к результату. При наличии заболеваний необходимо обратиться к врачу.