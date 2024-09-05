Новый тренд — стачивать зубы пилкой для ногтей: что об этом говорят стоматологи
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Сегодня среди молодежи активно распространяется странный способ коррекции формы зубов — с помощью пилки для ногтей. Данный тренд особенно популярен у девушек. О том, что думают о процедуре специалисты и насколько она опасна, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
В попытках исправить несовершенства и обрести красивую улыбку многие молодые люди прибегают к совершенно нестандартным, нетрадиционным, непроверенным методам. Одно из последних веяний — использование пилки для ногтей для выравнивания зубного ряда или укорачивания резцов.
Да, безусловно, маникюрный инструмент может изменить размер зуба. Но если говорить о здоровье полости рта, то шероховатая поверхность пилки является грубым абразивом, который значительно повреждает эмаль. Это приводит к целому ряду осложнений и заболеваний.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Вот несколько причин, почему врачи категорически не советуют применять столь травматичный способ обтачивания зубов:
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Неподходящая конструкция и материал. Пилки для ногтей предназначены для обработки ногтевых пластин, а не для контакта с твердыми тканями зубов.
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Риск повышенной чувствительности. Зубы, которые подверглись интенсивному воздействию, испытывают дополнительную нагрузку, остро реагируют на холодное и горячее, а также на химические и тактильные раздражители.
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Истончение эмали. Подобная манипуляция является крайне неразумной. Если люди думают о своем будущем, то знают, что зубы стираются со временем. Ускорять этот процесс уж точно не следует. Механическое повреждение эмали приводит к быстрому развитию кариеса, делает ткани более уязвимыми для бактерий. Болезнь может распространиться вглубь зуба, вызывая боль и разрушение.
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Необходимость дорогостоящего лечения. Любые нарушения целостности эмали требуют стоматологического вмешательства. Это может включать установку пломб, вкладок, коронок и других реставраций для восстановления функций и эстетических характеристик.
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Высокая вероятность травмирования. При использовании пилки в полости рта возможно соскальзывание и порезы слизистой, десен или даже самих зубов.
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Неровная обработка. Инструмент для ногтей не может обеспечить равномерное и аккуратное стачивание тканей. В результате это приводит к искажению формы и контуров зубов.
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Развитие инфекций. Маникюрные пилки не проходят стерилизацию, и при их использовании существует опасность бактериального заражения ротовой полости.
Все манипуляции с зубами должны производиться специальными медицинскими инструментами в кабинете стоматолога. Только профессионал сможет провести процедуру коррекции безопасно и качественно.
Любые попытки самостоятельного вмешательства в структуру зубов наносят непоправимый вред здоровью. Врачи предупреждают, что это нередко приводит к разрушительным последствиям. Поэтому все работы по изменению формы, размера или положения зубов должны выполняться исключительно в условиях клиники.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC