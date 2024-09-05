Новый тренд — стачивать зубы пилкой для ногтей: что об этом говорят стоматологи

Сегодня среди молодежи активно распространяется странный способ коррекции формы зубов — с помощью пилки для ногтей. Данный тренд особенно популярен у девушек. О том, что думают о процедуре специалисты и насколько она опасна, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

В попытках исправить несовершенства и обрести красивую улыбку многие молодые люди прибегают к совершенно нестандартным, нетрадиционным, непроверенным методам. Одно из последних веяний — использование пилки для ногтей для выравнивания зубного ряда или укорачивания резцов.