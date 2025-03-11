Новый роман? Алсу раскрыла правду о личной жизни после развода

41-летняя певица Алсу заявила, что ей некогда заводить романы после развода. Артистка рассказала о личной жизни на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ 2025, который посетил корреспондент сайта «Страсти».

В 2024 году певица объявила о разводе с Яном Абрамовым. По словам знаменитости, после перемен в личной жизни она сосредоточилась на работе: у нее ежедневные съемки, которые держат в тонусе. Из-за большой нагрузки Алсу не успевает ходить по свиданиям и заводить новые романы.

«Я сейчас в работе вся. У меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — высказалась артистка.

По словам певицы, сейчас она черпает любовь в детях и не исключает, что когда-то вновь станет мамкой.

«Как Бог даст. Я не могу предсказать», — резюмировала Алсу.